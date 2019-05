Pellegrini v Bielom dome nestaví na diplomatické omáčky

Premiéra však v Bielom dome nečakajú len zdvorilostné frázy. Na 15 minút sa stretne s Trumpom medzi štyrmi očami. Celá schôdzka bude trvať 45 minút, čo nie je v programe amerického prezidenta málo.

Zdravý rešpekt

Pellegrini na ceste do USA novinárom povedal, že nemá záujem o diplomatické omáčky. "Myslím si, že si sadneme, pretože Trump je prezident, ktorý je pragmatik. Ide po veci a nevyžíva sa v nejakých diplomatických omáčkach. Mal som možnosť ho už zažiť. Ide priamo k veci, a to je niečo, čo mne osobne konvenuje,“ povedal premiér Pellegrini podľa agentúry SITA.

Expert na vzťahy USA a Európy Thomas Schwartz však slovenskému predsedovi vlády pred stretnutím s americkým prezidentom posiela jednu radu. "Len by som povedal, že na Trumpa fungujú lichôtky,“ uviedol pre Pravdu profesor histórie na Vanderbiltovej univerzite.

Pellegrini priznal, že má pred prijatím v Bielom dome zdravý rešpekt. Pripravoval sa do poslednej chvíle. Podľa predsedu vlády existuje množstvo tém, o ktorých sa možno zhovárať.

„Chceme hovoriť nielen o členstve v NATO, ale chceme sa veľmi otvorene rozprávať aj o ekonomických vzťahoch. Chcem jednoznačne povedať, čo bude znamenať prípadná ekonomická vojna s USA, čo to konkrétne prinesie Slovensku. To sú veci, ktoré by bolo dobré, aby pán prezident počul priamo z úst premiéra,“ informoval o témach rokovania Pellegrini.

Hoci jednou z najdiskutova­nejších tém medzi Slovenskom a USA je dohoda o obrannej spolupráci, je možné, že o nej sa nebude hovoriť. Prostredníctvom tejto zmluvy by Spojené štáty mohli dať 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu slovenských vojenských letísk, koaličná SNS je však proti.

„Budeme hovoriť skôr o inom. Ako by sme mohli spolupracovať na vyzbrojovaní slovenskej armády, ale v opačnom garde. Po nákupe amerických stíhačiek F-16 by sme veľmi radi pokračovali v spolupráci s dodávateľom tak, aby sa na Slovensku aj cez naše firmy realizovala údržba modernizovaných ozbrojených síl. Časť tých investovaných peňazí by sa mohla týmto spôsobom vrátiť späť na Slovensko,“ povedal Pellegrini.

Premiér odovzdá Trumpovi špeciálny dar. Učiteľ na vojenskej akadémii a zároveň prvý tréner bejzbalu amerického prezidenta pochádzal zo Slovenska. Volal sa Teodor Dobiáš. Preto jedným z darov, ktoré Pellegrini nesie do Bieleho domu, je špeciálne ručne vyrobená bejzbalová pálka vo farbách trikolóry s jeho venovaním. "Pre prvú dámu máme naozaj jeden krásny kroj zo stredného Slovenska,“ uviedol zase podľa agentúry TASR Pellegrini o pripravenom darčeku pre Melaniu Trumpovú.

Faktor Trump

Dôležitosť návštevy v Bielom dome je nesporná, ale riaditeľ New York University v Prahe Jiří Pehe varuje pred jej preceňovaním. Limity vo vzťahoch sú dané tým, kto je vládca Oválnej pracovne.

"Vidieť, že prezident Trump má záujem o krajiny zo strednej Európy hlavne vtedy, keď sa to týka obchodných vzťahov. Ukázalo sa to aj pri nedávnej návšteve českého premiéra Andreja Babiša. Nakoniec bola dôležitejšia, ako to vyzeralo. Bolo to preto, lebo Babiš hovoril o predpokladanom nákupe amerických vrtuľníkov a možnom podiele spoločnosti Westinghouse na pokračovaní výstavby jadrových elektrární,“ povedal pre Pravdu Pehe.

V tomto zmysle má Slovensko náskok pred Českom, keďže už nakúpilo americké vojenské vrtuľníky Black Hawk a stíhačky F-16. Politológ si však myslí, že Trump nie je schopný rozlišovať krajiny strednej Európy.

"Bolo to vidieť aj vtedy, keď v Bielom dome Babiš rozprával o česko-amerických vzťahoch. Z Trumpovej reči tela vyplývalo, aký je netrpezlivý a viac sa zaujímal o pani Babišovú,“ pripomenul Pehe.

Na druhej strane majú v americkej diplomacii Česko, ale najmä Slovensko, iný zvuk ako ďalší členovia V4 Poľsko a Maďarsko. "Budapešť a Varšava sa vnímajú ako nacionalistickejšie a protieurópskejšie, k čomu môže mať Trump bližšie. Tento opis však až tak neplatí pre Česko a ešte menej pre Slovensko,“ uviedol Pehe.

Prvá časť návštevy

Pellegrini priletel do Washingtonu v stredu večer. Včera navštívil Americké múzeum holokaustu vo Washingtone a stretol sa s predstaviteľmi židovských organizácií v USA. V rámci programu v USA si predseda vlády uctil pamiatku padlých vojakov položením venca k hrobu Neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne. Veniec položil aj k hrobu amerického vojaka Michaela Stranka, ktorý sa narodil na Slovensku a padol počas druhej svetovej vojny v Japonsku.

Predseda vlády sa stretol aj so zástupcami amerických spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, ako sú Tachyum, US Steel, IBM, Honeywell a Lockheed Martin. Firmy z USA patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú 23-tisíc pracovníkov.

"Politici v dnešnom svete nemajú veľké páky, ako ovplyvniť ekonomické vzťahy. Ale nepodceňujme takéto schôdzky. Je možné takýmto firmám pripomenúť možnosti Slovenska, ktoré nie je vždy v povedomí manažérov.

Takéto stretnutia nie sú len symbolické. Ak aj premiér konkrétne firmy nepresvedčí, tak poskytnutie informácií o Slovensku nemôže zaškodiť,“ povedal pre Pravdu Jan Žilinský, expert na politiku a ekonómiu z Newyorskej univerzity.