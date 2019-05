Bývalý veľvyslanec: Niekedy je na Trumpa lepšie len usmievať sa

Premiér Peter Pellegrini je vo funkcii len niečo viac ako rok. Na Slovensku boli v posledných mesiacoch minister zahraničných vecí Mike Pompeo aj jeho zástupca. Dnes predsedu vlády prijme americký prezident Donald Trump. Čo mohli byť rozhodujúce faktory, že sa to stane po takom krátkom čase, čo je premiér vo funkcii?

Spojené štáty vnímajú strednú Európu ako zraniteľnú časť kontinentu. Vidia, ako rýchlo sem preniká ruský a čínsky vplyv. Súčasná americká vláda z toho čiastočne viní tú predchádzajúcu, Obamovu, ktorá sa programovo správala k strednej Európe s odstupom. Takže tými prijatiami a návštevami, ako Pompeova nedávna cesta do Poľska, Maďarska a na Slovensko, chcú povedať dve veci. Sme späť, venujeme sa vám, berieme vaše obavy a záujmy vážne. Ale na druhej strane nám USA hovoria, že treba prestať s koketovaním s Moskvou a Pekingom, lebo tým oslabujeme jednotu NATO, povzbudzujeme ich v ich agresivite proti EÚ a oslabujeme vlastnú a spojeneckú bezpečnosť tým, že budujeme 5G siete na báze čínskej technológie.

Pellegrini má podľa vyjadrení Bieleho domu rokovať o bilaterálnej bezpečnostnej spolupráci. Slovensko robilo veľké vojenské nákupy, ale zároveň sa teraz veľa diskutuje o zmluve o obrannej spolupráci. Na čo by sa Slovensko malo sústrediť v rokovaniach o bezpečnostnej spolupráci s USA?

O nákupoch bude americký prezident informovaný a pravdepodobne ich spomenie. Pre Trumpa je obchod hlavnou pointou diplomacie a takéto veci ho zaujímajú. A pravdepodobne sa spýta aj prečo sabotujeme prípravy na modernizáciu slovenských letísk za pomoci USA. Ak sme sami požiadali o vstup do aliancie, a to znamená aj o spojeneckú pomoc v prípade krízy, prečo teraz blokujeme prípravy na niečo, čo sme sami chceli? Aký to dáva zmysel? Premiér s ním bude samozrejme osobne súhlasiť, ale to nebude stačiť. Od predsedu vlády sa očakáva, že si vie manažovať koaličné spory v takej dôležitej otázke.

Ďalšie témy diskusií majú byť kybernetické hrozby a energetická bezpečnosť. Kde sa v týchto dvoch oblastiach slovenské záujmy stretávajú s americkými a v čom sa prípadne rozchádzajú?

V energetike budú USA zrejme tlačiť na Slovensko zastaviť plynovod Nordstream 2. Ten sa nepáči ani nám, ale príliš veľa s tým neurobíme. Je to nemecko-ruský projekt za účasti pár ďalších západoeurópskych firiem a obchádza naše územie. Nám samotným škodí, pretože odrezáva Ukrajinu, teda aj Slovensko, od tranzitu ruského plynu cez naše územie, a to by malo dosah na príjmy do slovenského rozpočtu. Európska komisia sa snažila presadiť, aby trhové pravidlá platili pre tento plynovod, ale neuspela. Nemecko si presadilo svoje cez výnimku. Bude na nás tlak kupovať americký plyn cez Poľsko. Ten môže byť dobrou alternatívou, ak vypadne ruský plyn, ale nie je systematickou náhradou, lebo je výrazne drahší. Najťažšia debata čaká Slovensko a USA v otázke 5G, kde bude americká strana tvrdo a jasne proti zapojeniu Huawei. Je pravda, že si tým Trump chráni obchodné záujmy, ale to neznamená, že sa v otázke rizík čínskej technológie mýli. Je to nová Achillova päta NATO. V prípade budúcich konfliktov môžeme prakticky rátať s útokmi na naše siete, ktoré riadia distribúciu elektriny či leteckú dopravu. V budúcnosti budú tieto siete komunikovať hlavne cez 5G. Ak si my 5G postavíme na technológii Huawei, dávame Pekingu možnosť vypnúť niektoré najcitlivejšie siete, ktoré riadia kľúčové sektory ekonomiky. Úprimne, v takto chúlostivej otázke by som sa oveľa radšej spoľahol na európske firmy ako na čínske.

Český premiér Andrej Babiš hovoril na nedávnej návšteve Bieleho domu o tom, že USA by nemali zaviesť clá na automobily z Európy. Ako by sa tejto témy malo chopiť Slovensko?

Clá sú potenciálne zlá správa. Našu ekonomiku ženú vpred autá a ešte pár rokov budú. Ale skúsený diplomat nebude v tejto veci hostiteľovi priamo oponovať. Je lepšie problém otočiť v niečo pozitívne, s čím vie aj partner súhlasiť. Bol by som rád, ak by premiér spomenul opozíciu proti clám, ale v jednom dychu povedal, že riešením je nová obchodná dohoda medzi USA a Európou, ktorou, naopak, odbúrame ešte aj niektoré zvyšné prekážky vo vzájomnom obchode. Také niečo chce aj americký prezident.

Slovenská zahraničná politika je založená na zdôrazňovaní multilateralizmu a spolupráce. Trump nie je fanúšik takýchto postupov. Nakoľko je to problém v americko-slovenských vzťahoch?

Priamy dosah nie je veľký, ten nepriamy už áno. Trumpove útoky na EÚ či NATO sú vodou na mlyn populistom v Európe. Vzájomne sa utvrdzujú vo svojich predsudkoch a často čistých výmysloch, na ktorých sú založené. Ale nám vyhovuje byť súčasťou spoločenstva štátov, ktoré sú viazané prísnymi pravidlami a nemôžu len tak zneužiť vojenskú či hospodársku moc proti tým menej veľkým. Čím viac Trump tento systém oslabuje, tým horšie pre Slovensko. Je to paradox dnešnej americkej politiky. Na jednej strane nás varuje pred pokusmi Moskvy rozdeliť krajiny EÚ a NATO, ale na druhej strane ich vlastný prezident tomu nepriamo nahráva.

Všetko sa pred návštevou premiéra pozorne pripravuje, dá sa teda už teraz vo všeobecnosti povedať, s akým výsledkom návštevy bude spokojná slovenská strana a s akým americká?

Pre USA by to bol sľub SR, že urobíme, čo môžeme, proti Nordstreamu 2, že aspoň časť nášho plynu nakúpime od USA, že splníme záväzok navýšiť obranný rozpočet na dve percentá HDP do roku 2024, a hlavne, že nepustíme Huawei do našich 5G sietí. V našom prípade je oveľa ťažšie zadefinovať úspech. Je jasné, že už samotné stretnutie je veľké plus. Ale za normálnych okolností sa ide do USA s dlhým zoznamom vecí, ktoré vedia posilniť našu bezpečnosť či pomôcť ekonomicky. Lenže to sú presne tie isté veci, ako modernizácia našich základní, na ktorých sa nevie zhodnúť koaličná rada. Takže nám hrozí, že to bude vďaka vládnej paralýze veľmi jednostranný výsledok. USA dostanú aspoň časť toho, čo chcú, a my sa skôr dočkáme kritiky. Dúfam, že sa aspoň v otázke automobilov podarí podporiť cestu novej dohody, nie obchodnej vojny.

Prezident Trump je známy tým, že neraz porušuje diplomatický protokol a dohodnuté veci. Je to niečo, čoho by sa slovenská delegácia v Bielom dome mala obávať?

Ťažko sa pripravuje na Trumpa. S väčšinou politikov sa dá tak na 80 až 90 percent predpovedať, čo od nich čakať. Pri americkom prezidentovi je to skôr naopak. Často je 80 až 90 percent čistá improvizácia. Využíva návštevy na riešenie vnútropolitických frustrácií a sporov, niekedy lichotí, ale skôr cíti potrebu predvádzať sa, aj na úkor partnera. Na to sa ťažko zmysluplne reaguje. Niekedy je fakt najlepšie riešenie usmievať sa, nechať ho vyrozprávať a myslieť si svoje.

