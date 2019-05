Budú do škôlok prijímať len zaočkované deti?

Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predložilo ho Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Prijaté by do predškolských zariadení mohli byť aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.