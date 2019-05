Ondruš: Rodičovský príspevok by mohol vzrásť približne o 100 eur

Rodičovský príspevok by mohol vzrásť približne o 100 eur. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš (Smer). Zvýhodnení by mali byť rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, a hoci príspevok bude diferencovaný, nikomu sa nezníži.