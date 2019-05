Rázsochy chytajú nový dych

Ministerstvo zdravotníctva je pripravené vyhrnúť si rukávy a vybudovať štátnu nemocnicu na Rázsochách v bratislavskom Lamači. S projektom by sa mohlo začať už koncom roka, nemocnica by mohla stáť v roku 2023. Nedostatku personálu či konkurencie zo strany súkromnej nemocnice v rukách finančnej skupiny Penta sa rezort neobáva. Odborníci napriek tomu volajú po špeciálnom zákone "lex Rázsochy".

Plán na odkúpenie nemocnice Bory od Penty stroskotal na konci apríla. Štát k nemu pristúpil v situácii, keď sa už takmer dva roky snaží neúspešne vysúťažiť firmu, ktorá by zbúrala tridsať rokov starý skelet pôvodne plánovanej nemocnice na Rázsochách. „Pri optimistickom scenári veríme, že k podpisu zmluvy na odstránenie existujúceho skeletu by mohlo dôjsť v júni a na jeseň by sme mohli odštartovať búracie práce,“ potvrdila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu.

Talianska firma, ktorá neuspela v tendri na búracie práce, svojimi odvolaniami blokuje projekt už trištvrte roka. „Ministerstvo vyvíja maximálne úsilie pre ukončenie procesu verejného obstarávania pre odstránenie stavby skeletu,“ zdôraznila Eliášová.

Visolajský navrhuje zmenu legislatívy

Podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského by podobným obštrukciám v budúcnosti zabránila aj zmena legislatívy, napríklad novela zákona o verejnom obstarávaní. „Zmena by sa mala udiať buď všeobecne pre všetky významné investície, alebo nech sa pripraví špeciálny ,lex Rázsochy', ktorý umožní rýchlu výstavbu národnej nemocnice, lebo je to v záujme štátu a v záujme zdravia a života obyvateľov,“ navrhol Visolajský. Nápad prezentoval aj ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nom. Smer) počas rokovania minulý týždeň. Ministerstvo takúto možnosť úplne nevylúčilo.

Visolajský zdôraznil, že národná nemocnica sa musí stať prioritou vlády. Je totiž riziko, že súkromná nemocnica Penty naberie zdravotnícky personál, a v tej štátnej potom nebude mať kto pracovať. „To riziko je väčšie, pokiaľ lekári a sestry nevidia, že nemocnica na Rázsochách sa stavia. Keď bude projekt vyzerať reálne, keď budeme vidieť, že vláda robí všetko pre to, aby sa nemocnica postavila, tak si myslím, že väčšina zamestnancov nie je odkázaná na Pentu a Bory, a počká,“ mieni odborník. „Ak tu bude pretrvávať ten marazmus, že nebudeme mať národnú nemocnicu, ľudia skôr zvážia pracovať v zahraničí,“ obáva sa Visolajský.

Hovorkyňa rezortu Eliášová však argumentuje, že nová univerzitná nemocnica bude v porovnaní s ostatnými ponúkať širšie portfólio výkonov, výskumu či vzdelávania. „Tieto faktory, aj fakt, že pôjde o univerzitnú, prestížnu nemocnicu, budú dostatočne motivujúce pre udržanie personálnych kapacít,“ presviedča Eliášová. Rezort teda verí, že Rázsochy pritiahnu dostatok personálu aj po spustení súkromnej nemocnice na Boroch v roku 2022. Rázsochy by podľa rezortu mohli stáť v roku 2023.

Podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie projektovej dokumentácie k novej nemocnici sú, ako tvrdí hovorkyňa rezortu, už pripravené. Ide napríklad o architektonický návrh budovy či detailnejší medicínsky plán. Verejné obstarávanie na novú nemocnicu bude podľa Eliášovej spustené po podpise zmluvy s dodávateľom búrania. „Obstáravanie bude trvať asi šesť mesiacov, preto možno odhadovať začatie projekčných prác na koniec roka 2019, respektíve začiatok roka 2020,“ spresnila hovorkyňa.

Čomu bude nemocnica na Boroch konkurovať?

Súkromnú nemocnicu na Boroch rezort vníma ako zdravotnícke zariadenie, ktoré bude konkurovať skôr nemocniciam v Malackách, Skalici či ostatným nemocniciam všeobecného typu. „Nová štátna nemocnica plánuje poskytovať špecializované zákroky vrátane všetkých transplantačných programov okrem srdca, a takisto najnáročnejšie výkony celoslovenskej pôsobnosti,“ zdôraznila Eliášová v súvislosti s plánovanou národnou nemocnicou.

Projekt Rázsoch počíta s 578 nemocničnými lôžkami a plochou 113-tisíc štvorcových metrov. Predpokladané náklady boli vyčíslené na 263 miliónov eur. Šéf lekárskych odborov Visolajský však upozorňuje, že tento počet lôžok pre národnú nemocnicu stačiť nebude. Lekári požadujú tisíc až 1 200 postelí. „Veď najmenšia Fakultná nemocnica v Trnave má 620 lôžok, a vláda ich schválila (pre národnú nemocnicu) 578. To je skôr výsmech ako národná nemocnica,“ podotkol Visolajský a pripomenul, že práve vláda označila 400-lôžkovú nemocnicu Penty ako malú.

Nejasnosti okolo výberu firmy, ktorá by mala skelet stavby v Lamači zbúrať, a dnes je hlavnou brzdou projektu, pretrvávajú od novembra 2017. Ministerstvo vypísalo súťaž, neúspešný účastník sa však opakovane odvoláva. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o poslednej námietke ešte nerozhodol. „Prípad je stále otvorený, a tak úrad musí v štádiu živého konania zachovať mlčanlivosť o merite veci,“ uviedla Janka Zvončeková, hovorkyňa úradu.

Zdôraznila, že za zdržaním projektu a prieťahmi nestojí úrad. „V danej veci vydal už dve rozhodnutia. Keďže ale voči rozhodnutiu úradu bolo podané odvolanie, o záležitosti budú rozhodovať členovia Rady ÚVO,“ vysvetlila Zvončeková. Členovia rady aktuálne prerušili odvolacie konanie, keďže si vyžiadali odborný posudok. „Následne bude na rozhodnutí každého člena rady, aký názor prejaví v rámci hlasovania o odvolaní,“ doplnila hovorkyňa.

Plán s odkúpením nemocnice od Penty naznačil premiér Peter Pellegrini (Smer) v polovici apríla. Hľadal plán B pre viaznucu výstavbu štátnej nemocnice. Rokovania s predstaviteľmi finančnej skupiny však úspešné neboli. Štát pri svojej ponuke požadoval rozšírenie projektu v počte lôžok. Penta predaj koncovej nemocnice svojej siete opakovane odmietla. Štát označila za zlého hospodára a Pellegrinimu navrhla súkromno-štátnu spoluprácu. Premiér to odmietol s tým, že strategická nemocnica musí byť v rukách štátu, aby pacienti neboli odkázaní na milosť a nemilosť súkromníka.

„Na základe vyjadrení zástupcov finančnej skupiny a až arogantných komentárov, ktoré na stranu vlády adresovali, chcem oznámiť, že mi je jedno, čo finančná skupina Penta bude, alebo nebude robiť,“ informoval premiér 1. mája.

Výstavba nemocnice Rázsochy 1982 – rozhodnutie vlády o výstavbe novej nemocnice Rázsochy

– rozhodnutie vlády o výstavbe novej nemocnice Rázsochy 1987 – začiatok výstavby (vybudovaný skelet, ktorý stojí dodnes)

– začiatok výstavby (vybudovaný skelet, ktorý stojí dodnes) 2000 – vláda Mikuláša Dzurindu (SDKÚ) definitívne zastavila výstavbu aj financovanie nemocnice Rázsochy

– vláda Mikuláša Dzurindu (SDKÚ) definitívne zastavila výstavbu aj financovanie nemocnice Rázsochy 2013 – druhá vláda Roberta Fica (Smer) oživuje zámer postaviť novú univerzitnú nemocnicu

– druhá vláda Roberta Fica (Smer) oživuje zámer postaviť novú univerzitnú nemocnicu 2014 – ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nom. Smeru) dala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, podľa ktorej nová nemocnica nebude na Rázsochách, ale v areáli vojenskej nemocnice na Patrónke, plánovaný termín ukončenia výstavby bol na jeseň 2017

– ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nom. Smeru) dala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, podľa ktorej nová nemocnica nebude na Rázsochách, ale v areáli vojenskej nemocnice na Patrónke, plánovaný termín ukončenia výstavby bol na jeseň 2017 2016 – podľa pôvodného zámeru mala byť na jar podpísaná zmluva a na jeseň sa mala začať výstavba, začiatok prevádzky nemocnice bol naplánovaný na marec 2018

– podľa pôvodného zámeru mala byť na jar podpísaná zmluva a na jeseň sa mala začať výstavba, začiatok prevádzky nemocnice bol naplánovaný na marec 2018 2017 – minister Drucker predstavil nový koncept, definitívne pochoval výstavbu na Patrónke a oživil Rázsochy, začiatok stavby bol naplánovaný na február 2021

– minister Drucker predstavil nový koncept, definitívne pochoval výstavbu na Patrónke a oživil Rázsochy, začiatok stavby bol naplánovaný na február 2021 2018 – ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru), opakuje zámer vlády dostavať Rázsochy. K búraniu skeletu nedošlo pre obštrukcie vo verejnom obstarávaní

– ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru), opakuje zámer vlády dostavať Rázsochy. K búraniu skeletu nedošlo pre obštrukcie vo verejnom obstarávaní apríl 2019 – premiér Peter Pellegrini (Smer) spolu s Kalavskou rokujú s finančnou skupinou Penta o odkúpení rozostavanej nemocnice na Boroch ako o alternatíve k Rázsochám. Súkromník predaj zatiaľ odmieta. Štát v prípade nedohody plánuje pokračovať vo výstavbe Rázsoch. Hotové by mali byť v roku 2023

VIDEO: Penta stavia v Bratislave veľkú nemocnicu na Boroch. Pozrite si vo videu TV Pravda v akom stave budúca nemocnica je.