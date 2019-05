Pellegrini exkluzívne pre Pravdu: Bolo by veľkou poctou, keby Trump prišiel na oslavy Povstania

Šéf diplomacie Miroslav Lajčák komentoval vašu návštevu, že bola absolútne úspešná. Podpísali by ste jeho slová?

Som rád, že môžem povedať, že z výsledku aj zo samotného priebehu vyplynulo, že Slovensko a USA majú veľmi dobré vzťahy. Za mimoriadne dôležité považujem, že sa ukázalo, že naša krajina je akceptovaným a relevantným partnerom Spojených štátov. Debata s prezidentom Trumpom medzi štyrmi očami, ktorá sa výrazne predĺžila v porovnaní s plánovaným programom, a jej obsah potvrdzujú to, čo povedal minister zahraničných vecí Lajčák.

Prečo sa váš rozhovor výrazne predĺžil?

Lebo sme mali viacero tém, ktoré sme rozoberali. Nepozerali sme sa nejako na hodinky. Nechcem však konkrétne povedať, o čom všetkom sme sa rozprávali medzi štyrmi očami. Venovali sme sa našim obchodným vzťahom, hovorili sme tiež o geopolitických záležitostiach a o energetickej bezpečnosti. Potvrdzuje to, že sme si mali čo povedať. Strávili sme medzi štyrmi očami dvojnásobne viac času v porovnaní so stanovenými protokolárnymi zvyklosťami.

Očakávajú Američania, že by Slovensko začalo od nich nakupovať skvapalnený plyn (LNG)? Bola o tom reč?

Hovorili sme skôr o tom, že by bolo veľmi nebezpečné, keby sa dokončil projekt Nord Stream-2 (plynovod, ktorý by obišiel Ukrajinu, čím by Slovensko prišlo o peniaze za tranzit, pozn. red.). Môžem povedať, že v tomto smere máme v Spojených štátoch dobrého spojenca, pretože sú rovnako proti jeho dobudovaniu. Vysvetlil som pánovi prezidentovi, ako by to mohlo ovplyvniť aj situáciu na Ukrajine a jej energetickú bezpečnosť.

Vráťme sa k téme možného dovozu LNG z USA.

Zmienili sme sa o tom, že sa buduje veľký terminál v Poľsku a tiež na chorvátskom Krku. Prezentoval som schopnosť Slovenska zohrávať dôležitú úlohu v tranzite skvapalneného plynu. Po dokončení nášho prepojenia s poľským plynovodom sa Slovensko naozaj môže stať križovatkou tranzitu akéhokoľvek plynu – či už amerického LNG, alebo iného odinakiaľ. Ide nám o to, aby naša krajina zohrávala strategickú úlohu v súvislosti s prepravou tejto energetickej suroviny.

Po skončení návštevy Bieleho domu ste poznamenali, že ste s Trumpom hovorili aj o riziku uvalenia amerických ciel na dovoz európskych automobilov. Naznačili ste pritom, že niektoré vaše informácie prekvapili prezidenta.

Najprv sme hovorili vo všeobecnosti o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA. Využil som možnosť stretnutia s pánom Trumpom, aby som ho oboznámil s konkrétnou situáciou na Slovensku. Nevedel, netušil, že v našej krajine sa ročne vyrába viac ako 1,2 milióna automobilov, dokonca sa blížime až k 1,4 milióna. Slovensko je piaty najvýznamnejší exportér áut do Spojených štátov. Som rád, že som šéfovi Bieleho domu mohol povedať, že dopad prípadného zavedenia ciel by nepríjemne pocítilo nielen Nemecko, ale že by to malo reálny vplyv aj na nás, podobne na Českú republiku. To znamená, že by to zasiahlo krajiny, o ktoré v súčasnosti Trumpova administratíva prejavuje väčší záujem v regióne. Pevne verím, že pán prezident vezme do úvahy aj tieto argumenty predtým, ako padne definitívne rozhodnutie, či clá budú, alebo nebudú.

TV Pravda: Rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ukázali, že Slovensko je akceptovaným partnerom pre Spojené štáty, podčiarkol predseda vlády Peter Pellegrini v rozhovore pre TV Pravda. Pozrite si časť rozhovoru vo videu. (vysielané 5.5.2019)

Prvý deň návštevy USA ste mali v oficiálnom programe nevyplnených niekoľko hodín. Využili ste tento čas rovnako ako nedávno český premiér Andrej Babiš na rokovanie v sídle CIA so šéfkou spravodajskej služby Ginou Haspelovou?

Nie. Som rád, že som sa mohol stretnúť s predstaviteľmi najväčších amerických firiem, ktoré na Slovensku pôsobia a zamestnávajú veľa ľudí. Necítil som potrebu navštíviť tajné služby Spojených štátov. Potešilo ma, že podnikatelia sa veľmi kladne vyjadrovali o fungovaní ich firiem v našej krajine. Sú spokojní z tunajších investícií. Informovali ma, že zvažujú rozšíriť počet pracovných miest na Slovensku, čo bolo pre mňa kľúčové, a preto som viac času venoval týmto záležitostiam.

Na stretnutí bol aj zástupca spoločnosti Tachyum, ktorá by mohla na Slovensku uskutočňovať technologický vývoj supermoderného čipu. Ako to perspektívne vyzerá?

Možný potenciál, keby sa to podarilo vyrobiť u nás, ocenili aj predstavitelia ostatných firiem. IBM potvrdilo, že spolupracuje so spoločnosťou Tachyum a vidí významný potenciál v tom, keby sa taký čip podarilo vyvinúť na Slovensku, pričom by sa stal prevratnou udalosťou na nebi informačných technológií.

Trumpovi ste tlmočili, že Slovensko by ho rado privítalo na návšteve. Považovali by ste za ideálny termín tohtoročné oslavy 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania?

Pána prezidenta som všeobecne pozval na návštevu Slovenska. Vnímam to tak, že keby sa vybral na európske turné, mohli by sme sa stať jednou z krajín, kam by pricestoval. Samozrejme, že by to bola veľká pocta, keby prišiel na oslavy Povstania. V každom prípade som veľmi rád, že v spoločnom vyhlásení po našom stretnutí sa SNP uvádza ako jeden z významných historických míľnikov Slovenskej republiky, čo ocenil prezident USA.

Trump nepochybne zohľadní to, aký dojem ste v ňom zanechali, keď bude zvažovať možnú cestu.

Naše stretnutie malo veľmi priateľský a hladký priebeh. Pochopiteľne, že je dôležité aj to, aký dojem zanechá návšteva. Nielen medzi štyrmi očami, ale aj následne počas rokovania delegácií panovala priateľská a otvorená atmosféra. Odchádzal som z Bieleho domu veľmi spokojný a pevne verím, že sa mi podarilo zanechať dobrý dojem o sebe ako o predsedovi vlády, a tiež o Slovenskej republike.

Konšpiračné médiá tvrdia, že pozvánka do Bieleho domu znamenala iba odmenu za nákup amerických stíhačiek. Ako to popriete?

Musím sa aj trochu pousmiať, pretože vôbec netušia, o čom píšu. O obrannej spolupráci, respektíve o týchto vojenských lietadlách, sme hovorili najviac možno tri minúty. Prezident Trump iba ocenil, že Slovensko si plní svoje záväzky vo vzťahu k NATO. Na rozdiel od tých, čo šíria nezmysly, ja som sedel s Bielom dome, takže viem, o čom bola reč. Bola to riadna oficiálna návšteva predsedu vlády suverénneho štátu v USA. Všetky témy, ktoré sme rozoberali, sa dotýkali zásadných záujmov Slovenska. Návšteva mala pre nás veľký význam.

V delegácii chýbal minister obrany Peter Gajdoš. Vyplýva to z vašich napätých vzťahov vo vláde?

Nie. Bola to moja návšteva ako premiéra v Bielom dome, a keďže témou rokovaní nemala byť detailná analýza o obrannej spolupráci, nebol dôvod, aby minister obrany tvoril súčasť delegácie. Ani Američania nemali na rokovaní zastúpeného šéfa Pentagonu.

Z nemenovaných zdrojov však viem, že pred pár mesiacmi ste ministrovi Gajdošovi povedali, že ak Slovenská národná strana konečne nepodporí v NR SR texty novej Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR, aby nepočítal s nijakými veľkými nákupmi pre armádu. Vraj sa zdôveril, že ho už dávno nikto tak silno nesfúkol ako vy.

Nie je to o nejakých napätých vzťahoch, ale ja som predsa premiér, som zodpovedný za chod tohto štátu, za fungovanie jednotlivých rezortov a je normálne, že niekedy musia zaznieť aj otvorené a tvrdšie slová vo vzťahu ku kolegom vo vláde. Nie to však prejav dajakého pnutia, ide mi o veľmi pragmatické hľadanie riešení, aby veci napredovali k lepšiemu. S každou ministerkou a s každým ministrom mám dobré, korektné vzťahy.

Ešte sa na záver vráťme do Bieleho domu. Aký ohlas mali vaše dary pre Trumpa a jeho manželku Melaniu? A čo poviete na dar pre vás?

Pána prezidenta zaujala bejzbalová pálka so slovenskou trikolórou. Prvej dáme USA som priniesol nádherný kroj z Pohorelej, verím, že sa jej páčil. Pán Trump si zaspomínal na svojho učiteľa bejzbalu a vychovávateľa na Newyorskej vojenskej akadémii, ktorým bol slovenský rodák Theodore Dobias. Rozprával mi zážitky, keď ako dospievajúci chlapec prišiel na túto školu. Vravel, ako pán Dobias z neho „vysekával“ budúceho poslušného vojaka. Bejzbalová pálka oživila jeho spomienky na mladosť, bolo príjemné počúvať ho. Naša delegácia dostala historické notové zápisy amerických jednotiek ešte z predvojnového obdobia s ručne písaným venovaním od prezidenta USA. Povedal som, že ich posunieme našej oficiálnej vojenskej hudbe, aby si naštudovala jednu partitúru. Vyjadril som pritom verejný prísľub, že keby pán Trump navštívil Slovensko, tak mu počas návštevy zahráme jeden z pochodov.