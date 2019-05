Rakúsky kancelár Kurz vyjadreniami o Mochovciach presiahol svoje právomoci, vyhlásil Pellegrini

Premiér sa tak vyjadril počas tlačovej besedy.

„Aj keď sme si vedomí toho, že Rakúšania intenzívne bojujú proti výstavbe atómových elektrární, vyjadrenia pána Kurza považujem za niečo, čím presiahol svoje právomoci. Dostavba atómovej elektrárne je slobodným rozhodnutím Slovenskej republiky,“ povedal premiér.

Zároveň dodal, že ak by vláda mala akékoľvek podozrenia a pochybnosti v súvislosti s bezpečnosťou pri výstavbe, „nikdy by nedovolila spustiť jadrovú elektráreň do prevádzky.“ Podľa jeho slov sú bezpečnostné pravidlá dodržiavané vysoko nad rámec nevyhnutného.

Kurz sa už nejaký čas vyjadruje, že chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe Mochoviec.

„Musíme všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Z tohto dôvodu je potrebná národná jednota. Vláda sa na všetkých úrovniach angažuje proti dostavbe. Preto som telefonoval so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim, aby som ho odhovoril od dostavby jadrovej elektrárne. Jasne som tlmočil bezpečnostné obavy Rakúska a požadoval som čo najväčšiu transparentnosť,“ povedal Kurz na stretnutí so šéfkou organizácie Global 2000 Leonore Gewesslerovou.

Rakúsko je dlhodobo proti dostavbe Mochoviec a mimovládna organizácia Global 2000 organizuje kampaň proti spusteniu 3. bloku. Slovenské elektrárne očakávajú, že 3. blok bude technicky pripravený na zavezenie paliva počas leta 2019.