Netolerujem vyjadrenia prezidenta o Slovensku ako o mafiánskom štáte, tvrdí Pellegrini

Kiska sa o Slovensku vyjadril ako o „mafiánskom štáte“, odvolával sa na prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi. Premiér podobné vyjadrenia podľa vlastných slov nemieni tolerovať a prezidentovi cez médiá odkázal, aby „sa vrátil domov, a ak chce vojsť do politického ringu, nech súperí so svojimi domácimi proťajškami na Slovensku“.

Kiska v rozhovore rovnako odpovedal aj na otázku, prečo sa rozhodol založiť vlastnú politickú stranu, hoci predtým deklaroval svoj odchod z politiky, Kiska uviedol: „Ak by ste sa ma pred desiatimi rokmi opýtali, či by som sa chcel stať politikom, odpovedal by som – nikdy… V istom momente som však nadobudol pocit, že chcem pomôcť svojej krajine.“

„Mojím želaním je, aby sme sa stali krajinou, na ktorú bude náš národ hrdý, a to nielen vďaka hospodárskym úspechom, ale aj pre silné hodnoty, slušnú vládu a prekvitajúcu spoločnosť,“ vysvetlil Kiska.