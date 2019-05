Politológ: Reálna podpora Čaputovej v spoločnosti je pomerne nízka

Hoci volebné víťazstvo Zuzany Čaputovej bolo z hľadiska počtu zúčastnených voličov presvedčivé, reálnu podporu v spoločnosti má zvolená prezidentka pomerne nízku. Uviedol to pre TV Pravda politológ Juraj Marušiak.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza počet ľudí, ktorí sú s Čaputovej voľbou spokojní a skôr spokojní, dosahuje 47,9 percenta. Nespokojných a skôr nespokojných je len o niečo menej – 45,8 percenta. Voľbách Čaputová vyhrala s 58,4 percentami hlasov. Klesla jej teda podpora alebo ako to je? Pozrite si viac vo videu TV Pravda s politológom Jurajom Marušiakom.

VIDEO: O čom to svedčí, že takmer 46 percent ľudí na Slovensku je nespokojných so zvolením Zuzany Čaputovej za prezidentku? Pozrite si, čo na to hovorí politológ Juraj Marušiak.