Rodičovský príspevok má byť vyšší o 150 eur

Už v júni by mali poslanci rozhodovať o štedrejšom príspevku pre rodičov. Koaličná strana Smer chce totiž skokovo zvýšiť rodičovský príspevok. Ten by tak mal rodičom, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, stúpnuť o 150 eur. Hore však pôjde aj ľuďom, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali. Tí si majú prilepšiť o 50 eur mesačne. Týka sa to napríklad študentiek, ktoré nemajú nárok na materskú dávku.

"Ide o veľmi razantné zvýšenie rodičovského príspevku a malo by zmierniť ten veľký prepad z poberania materskej, ktorá sa dnes rovná zhruba čistému príjmu matky, až k tomu terajšiemu niečo cez 200-eurovému rodičovskému príspevku,“ povedal v pondelok po rokovaní koaličnej rady o opatreniach zo sociálneho balíčka premiér Peter Pellegrini. Pracujúci rodičia by tak mohli mesačne dostať niečo vyše 370 eur. Nepracujúci 270,70 eura. Pôvodne Smer zvažoval predĺženie materskej dávky, ktorá sa vyrátava z hrubého zárobku rodiča pred nástupom na materskú dovolenku.

Materská dávka stúpla od začiatku roka o 5 percent na 75 percent hrubej mzdy rodiča. Ten v prípade hrubého zárobku 1 000 eur dostane materskú dávku vo výške 750 eur mesačne. A to 34 týždňov, čiže okolo osem mesiacov. V súčasnosti sa rodičovský príspevok pohybuje na sume 220,70 eura. Poberať ho môže rodič do troch rokov veku dieťaťa. Pri zdravotných problémoch až do jeho šiestich rokov.

V minulosti rozdielny rodičovský príspevok zaviedla ministerka práce Viera Tomanová od začiatku roku 2010. Tí, čo pred narodením dieťaťa pracovali, vtedy poberali 256 eur, ostatní 164,22 eura. Nesmeli však pracovať. Rok nato toto delenie zrušil nový minister práce Jozef Mihál. Ten zaviedol aj jednotnú sumu rodičovského vo výške 190,10 eura. Rodičom povolil aj pracovať.

Konečná podoba balíčka ešte nie je istá

Okrem toho Smer navrhuje aj dvojnásobný vianočný príspevok pre dôchodcov a tiež 10-dňovú otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa. Na stole je aj návrh 100-eurového príspevku pre prvákov. Ale aj dni na takzvanú očerku – čiže ošetrovanie člena domácnosti počas materskej dovolenky navyše. Tieto opatrenia nevytvárajú podľa premiéra výrazný tlak na štátnu kasu.

Konečná podoba opatrení zo sociálneho balíčka však stále nie je celkom istá. Zdá sa však, že všetko stojí a padá na financiách. A tých nie je v napätom štátnom rozpočte na rozdávania. Hlavne v časoch, keď sa čoraz častejšie skloňuje spomaľovanie ekonomiky. Premiér tvrdí, že návrhy zo sociálneho balíčka sú "v rozumnom kompromise“. Slovensko by tak podľa neho mohlo udržať vybalansované verejné financie. K nižšej dani z pridanej hodnoty na potraviny, vyšší rodičovský príspevok či nižšie odvody si tak koaliční lídri opäť sadnú v júni. Všetky návrhy zo sociálneho balíčka sa totiž z májovej schôdze parlamentu posúvajú na tú júnovú. Schválené by tak mohli byť už na septembrovej schôdzi parlamentu.

Hľadať sa budú kompromisné riešenia

Zhodu v koalícii potvrdil aj predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár. (Čítajte aj v správe Koaliční lídri majú ambíciu navoliť čo najviac kandidátov na ústavných sudcov.) "Dohoda je taká, že chceme čo najmenej zaťažiť štátny rozpočet, tak sa to presúva na júnovú schôdzu parlamentu,“ povedal. Dovtedy chce podľa neho koalícia ešte návrhy okresať, aby ten dosah na štátnu kasu nebol veľký.

V hre je tak stále aj zníženie odvodov či vyššia odpočítateľná položka z dielne Mosta-Híd. Otázna je však miera týchto opatrení. Hľadať sa tak budú kompromisné riešenia, ktoré zmiernia záťaž na štátnu kasu. To už naznačil aj bývalý minister financií Peter Kažimír tesne pred svojím odchodom. Vtedy priznal, že na ministerstve financií existuje kompromisný prepočet návrhov v šuplíku.

Svoje opatrenia si na koaličnej rade presadili aj národniari. „Všetky opatrenia, ktoré avizovala SNS, sa podarili na tejto koaličnej rade presadiť,“ povedal hovorca predsedu parlamentu Andreja Danka pre agentúru TASR Tomáš Kostelník. Ich dosah na rozpočet sa však pohybuje rádovo v stovkách miliónov eur. SNS chce totiž nielen nižšiu – 10-percentnú DPH na potraviny, ale zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov či zníženie daní pre firmy. Podporu by mali získať aj rodičia nádejných športových talentov cez športové poukazy. Rodič by tak mohol od budúceho roka dostať maximálne 275 eur na malého športovca. Vyplácať príspevok by mali firmy – dobrovoľne. Motivovať ich má úľava na dani a odvodoch z tohto príspevku. Dá sa tak počítať s výpadkom príjmov do štátnej kasy.

V hre je aj opatrenie, ktoré navrhli poslanci koaličných strán Smer a SNS, čo by malo zjednodušiť pravidlá pre 13. a 14. platy. Po novom by tak odmeny navyše z dielne národniarov neboli súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca.