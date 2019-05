Poslancom sa do sobášov nechce

V súčasnosti majú právo sobášiť len tí poslanci Národnej rady, ktorí pôsobia aj v komunálnej politike. SaS to chce rozšíriť na všetkých. „Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť poslancom Národnej rady vykonať sobášny obrad rovnako, ako zákon túto možnosť priznáva starostom, primátorom aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev,“ uviedli predkladatelia novely v správe. Poslanec parlamentu by mohol tento akt vykonávať na celom území Slovenska a zadarmo.

Poslanec Národnej rady Dušan Jarjabek (Smer) so smiechom poznamenal, že ak si bude môcť vybrať, ktorých poslancov za SaS bude môcť zosobášiť, tak do toho pôjde. „Do tejto chvíle som nerozmýšľal o tom, či by som rád sobášil, ale keby to bolo v rámci zákona, tak by som asi nemal inú možnosť. Poslanci SaS majú asi pocit, že majú pred sebou viacej svadieb ako počet sobášiacich. Nevedel som, že je to takáto strana s toľkými perspektívnymi svadbami. Ale veď dobre, berieme to na vedomie a aj to, že tento návrh do parlamentu príde a budeme o ňom rokovať,“ skonštatoval Jarjabek.

„Nechcem výlevy SaS veľmi komentovať. To, čo navrhujú, nemá žiadnu relevanciu. Nechcel by som, aby sa z politiky stala estráda. Celé mi to zas pripadá také liberálne. Veď predsa poslanec je poslanec a manželstvo nie je o tom, aby sme sa hrali s tým, kto môže sobášiť. Keď môže sobášiť primátor, starosta alebo kňaz je iné, ale prečo z toho robiť takúto tému,“ reagoval šéf parlamentu a SNS Andrej Danko.

Nad návrhom liberálov krúti hlavou líder OĽaNO Igor Matovič. „Vôbec po sobášení netúžim a nerozumiem tejto iniciatíve. SaS nám je síce blízka opozičná strana, ale táto iniciatíva nám je veľmi vzdialená. Nebudem za, naozaj sa mi to zdá byť blbosť,“ poznamenal Matovič. So zmenou zákona nesúhlasí Združenie miest a obcí (ZMOS). Jeho podpredseda Milan Muška pripomína, že sobáš je správny akt, ktorý historicky vykonáva cirkev a štát. „Aktuálne sa v našej krajine manželstvo uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Je to v podstate prenesený výkon štátnej správy, teda verejnej moci, v rámci ktorého sa skúma žiadosť snúbencov a ich doklady a sú preto vytvorené aj materiálne podmienky,“ uviedol v stanovisku. Objasnil, že poslanci Národnej rady sú predstaviteľmi zákonodarnej moci. „Viem o tom, že v niektorých krajinách sú aj odlišné zvyklosti a pravidlá, ale nevidím logický a rozumný dôvod legislatívu meniť,“ uzavrel Muška.