Prezident Kiska vymenoval Ladislava Kamenického za ministra financií

Novým ministrom financií je Ladislav Kamenický (Smer). Prezident Andrej Kiska ho vymenoval do funkcie na návrh vlády. Na poste nahradil Petra Kažimíra, ktorý zaujme miesto guvernéra Národnej banky Slovenska.

Prezident v príhovore Kamenickému zablahoželal a zdôraznil, že ide o mimoriadne dôležitý rezort, ktorý určuje aj smerovanie a víziu krajiny. Pripomenul, že aktuálna situácia na Slovensku ani vo svete nie je jednoduchá. Upozornil, že v predvolebnom roku bude veľmi ťažké udržať verejné financie a politikov na uzde.

Minister Kamenický novinárom povedal, že úrad preberá nie v ľahkej dobe, keď sa ochladzuje ekonomika a blížia sa voľby, čo si uvedomuje. Za najväčšiu výzvu označil udržanie historicky prvého vyrovnaného rozpočtu.

Podľa premiéra Petra Pellegriniho je Kamenický človek, ktorý má všetky predpoklady na to, aby funkciu zvládol. Verí, že jeho prioritou budú zdravé financie a hospodárne narábanie s peniazmi daňových poplatníkov. Premiér chce, aby nový minister pokračoval v práci svojho predchodcu. „Pevne verím, že bude pokračovať v línii, ktorú nastavil jeho predchodca Peter Kažimír. Pokiaľ pôjde pán minister v línii ozdravovania verejných financií, tak bude mať vždy moju plnú podporu,“ povedal po vymenovaní nového ministra Pellegrini.

Predseda vlády sa vyjadril aj k medializovaným informáciám o možnom vymenovaní Ľudovíta Makóa, ktorý je šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy, do funkcie šéfa Finančnej správy SR. „To sa už opýtajte nového ministra, v mojej kompetencii to nie je. Ja neviem momentálne, či je aktuálna otázka, že jedna z prvých personálnych výmen pána ministra by mal byť finančný riaditeľ. Zatiaľ takáto dohoda nepadla,“ povedal Pellegrini. Medializované informácie dementoval aj nový minister financií Ladislav Kamenický.

Post ministra financií sa uvoľnil po tom, čo Kiska v polovici apríla prijal demisiu Petra Kažimíra. Rezort dočasne viedol premiér Peter Pellegrini (obaja Smer). Kamenický v parlamente viedol finančný výbor. V parlamente ho nahradí niekdajšia poslankyňa Darina Gabániová.

Bývalý minister Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý pozíciu opustil predčasne. Oficiálne sa mu malo skončiť funkčné obdobie v roku 2021.