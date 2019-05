Odsunutie spisu v kauze vraždy Duckého na Ukrajinu je škandál, tvrdí Milan Žitný

„Vydržať dvadsať rokov verne a úporne sa venovať jednej téme, je dôvod na oslavu i vyznamenanie. Sotva to ale platí v prípade vyšetrovania vraždy bývalého ministra hospodárstva Duckého. Fakt, že slovenské orgány v trestnom konaní odsunuli spis na Ukrajinu, sa ťažko dá vysvetliť inak, než ako snaha zbaviť sa zemiaka, ktorý aj po dlhých rokoch páli. Je to nepochopiteľné aj pre to, že Krajský súd v Bratislave a po ňom aj Najvyšší súd SR konštatovali, že občan Ukrajiny Oleg K. T., obvinený z vraždy Duckého, nemohol byť páchateľom, pretože dôkazy voči nemu boli nielen slabé, ale niektoré vykazovali aj neprehliadnuteľné znaky policajnej manipulácie so svedkami,“ povedal pre TASR Žitný.

Podľa jeho ďalších slov orgány činné v trestnom konaní vyrábali falošné svedectvá, len aby niekoho usvedčili, a to je samo o sebe škandál. Odsun spisu na Ukrajinu podľa názoru slovenského bezpečnostného experta dopadol podobne, keďže ho ukrajinské orgány vrátili s vysvetlením, že vražda slovenského politika nebola spáchaná na území Ukrajiny, takže nie sú miestne príslušní viesť konanie.

„Čas, kedy si mohla slovenská prokuratúra priznať, že jej postup je minimálne nelogický, či bez právnej opory, už dávno uplynul. Tento príbeh pripomína kauzu študentky Hedvigy Malinovej, ktorú obvinili niekdajší premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák, že si útok na seba vymyslela. Keď už potom nebola cesta, kadiaľ bez hanby vycúvať a trestné konanie voči študentke zastaviť, posunuli spis do Maďarska. V takýchto prípadoch by bolo serióznejšie, keby prokuratúra vyvesila bielu vlajku, inak môže byť hanba len väčšia, ak bude v týchto nechutných komédiách pokračovať,“ zdôraznil Žitný.

„Ukrajinská strana 5. februára tohto roka vrátila súdne spisy spolu s rozhodnutím vyšetrovateľa zo 17. decembra 2018, ktorý zastavil trestné konanie voči menovanému z dôvodov, že skutok sa stal na území SR, nebola preukázaná spoluúčasť Olega K. T. a chýbali prvky trestnej činnosti. Všetky doručené písomnosti s rozsiahlym spisovým materiálom boli zaslané Okresnému súdu (OS) Bratislava I na ďalší postup,“ uviedla v pondelok (6. 5.) pre TASR hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová. Ukrajinská strana, konkrétne Generálna prokuratúra Ukrajiny, však dlhšie slovenské orgány neinformovala o stave vyšetrovania vraždy exministra Duckého. MS SR viackrát orgány susednej krajiny urgovalo.

„Okresnému súdu Bratislava I bol doručený (vrátený) spisový materiál týkajúci sa uvedeného trestného konania. Až po preklade predmetného rozhodnutia ukrajinských orgánov a následnom oboznámení sa s obsahom tohto rozhodnutia môže súd zvoliť ďalší procesný postup,“ potvrdil v pondelok TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Slovenská strana celý prípad postúpila a spisový materiál zaslala ukrajinským justičným orgánom, keďže sa obžalovaný nedostavoval na pojednávania nižšieho bratislavského súdu. Prípad sa na Ukrajinu postúpil na základe žiadosti Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave.

Slovenské justičné orgány však voči Olegovi K. T. mohli v zmysle paragrafu 529 odseku 5 Trestného poriadku pokračovať v trestnom stíhaní alebo nariadiť výkon trestu, ak by dožiadaný štát oznámil, že vo veci nebude konať, alebo dodatočne odvolal svoje rozhodnutie o prevzatí veci, alebo by oznámil, že v konaní nebude pokračovať.

GP Ukrajiny prevzala trestné konanie voči Olegovi K. T. koncom leta 2010. Príslušné justičné orgány však slovenskú stranu nemuseli konkrétne informovať, pretože išlo a ide o vnútroštátne trestné konanie Ukrajiny. Okresný súd Bratislava I začiatkom júla 2010 nechal úradne preložiť do ukrajinského jazyka potrebné listiny. Išlo o veľmi rozsiahly spisový materiál. MS SR predtým súhlasilo s podaním žiadosti o odovzdanie trestného konania vedeného na území SR proti Olegovi K. T. pre trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania. Šéfkou rezortu spravodlivosti bola v tom období Viera Petríková.

Olega K. T. začiatkom leta 2007 slovenská prokuratúra opäť obžalovala z vraždy Duckého. Zastreleného ho našli 11. januára 1999 vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave. Bol zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm.

Oleg K. T. obvinenia viackrát poprel. Podľa vlastných slov sa usiloval celú vec vyriešiť a na Slovensku sa chcel stretnúť s dcérou. Zdôraznil, že proti nemu nie je dôveryhodný svedok.