Prieskum: Voľby by vyhral Smer, na druhom mieste sa drží ĽS NS

Ak by sa parlamentné voľby konali v máji 2019, vyhrala by ich strana Smer s počtom hlasov 19,1%. Hneď za ňou by nasledovala ĽSNS, a to s 13,9%. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO, ktorý vypracovala v dňoch 29. apríla až 6. mája na 1000 respondentoch.