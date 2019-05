Fico vyzval Kisku, aby sa zdržal útokov na Slovenskú republiku v zahraničí

Predseda koaličného Smeru Robert Fico vyzval prezidenta Andreja Kisku, aby sa do skončenia jeho funkcie zdržal útokov na Slovenskú republiku v zahraničí.

„Prezident Kiska hrubo zneužíva svoju prezidentskú funkciu na čisto stranícku ambíciu. Nikto mu ju neberie, ale prezident SR nemôže chodiť po zahraničí a útočiť na vládu svojej krajiny,“ uviedol Fico na tlačovej konferencii v Bratislave.

Reagoval tak na Kiskove vyjadrenia pre denník Die Welt. Kiska v rozhovore preň povedal, že hoci je Slovensko riadnym členským štátom EÚ, ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát.

Kiska hovoril o arogancii politickej elity po vražde novinára Jána Kuciaka aj o tom, že talianska mafia má so slovenskou vládou úzke vzťahy, a že hoci o tom bývalý minister vnútra Robert Kaliňák vedel, nič proti tomu nepodnikol. V rozhovore Kiska kritizoval aj Fica, ktorého správanie pri odchode z funkcie premiéra označil za arogantné.

Predčasné voľby Fico vylúčil

Predseda Smeru tiež uviedol, že pondelňajšia Koaličná rada za prítomnosti premiéra Petra Pellegriniho potvrdila absolútnu funkčnosť vládnej koalície. Fico vylúčil úvahy o predčasných voľbách. „Nie je na to žiadny dôvod,“ podotkol.

Zmena vlády v roku 2018 priniesla podľa Fica stabilitu a možnosť pokračovať v programovom vyhlásení vlády. Opozíciu označil za neschopnú sa dohodnúť. „Nevedia sa dohodnúť vo dvojici, takže si neviem predstaviť, ako to bude vyzerať, keď sa stretnú ôsmi, ale to už nechajme na voliča, ako sa rozhodne v najbližších parlamentných voľbách," dodal Fico na margo politickej opozície. Zopakoval, že alternatívu v nej nevidí a to ani v strane, ktorú má založiť prezident SR Andrej Kiska. Uviedol, že Smer ide vyhrať aj ďalšie voľby.

„Koalícia je plne funkčná zostava, ktorá je schopná takmer na konci štvorročného obdobia prijímať vážne sociálne, ekonomické a politické opatrenia,“ povedal Fico.

Sociálne opatrenia vlády

Koalícia plánuje rad významných sociálnych opatrení, ktoré je možné podniknúť vďaka ekonomický výsledkom a kvalitnému výber daní. Fico spomenul razantné zvýšenie rodičovského príspevku o 150 eur pre pracujúcich a v prípade nepracujúcich o 50 eur. Podľa Fica opatrenia nebudú mať negatívny vplyv na vývoj verejných financií. Fico verí, že s koaličnými partnermi nájdu dohodu na kvalitnom a stabilnom budúcoročnom štátnom rozpočte.

V súvislosti s príplatkami za nočnú prácu, prácu cez sviatky a víkend zdôraznil, že Smer za nimi stojí. Pripúšťa, že treba riešiť problémy nemocníc, ktoré môžu s príplatkami vzniknúť. „Je našou povinnosťou, aby sme dofinancovali slovenské zdravotníctvo, ak je to nevyhnutné,“ doplnil.

Nasledujúca schôdza Národnej rady SR bude podľa Fica konštruktívna. Koalícia má podľa neho vôľu zvoliť konkrétny počet kandidátov na ústavných sudcov. Nepovedal však, či je už dohodnutá na menách kandidátov, ktorých chce v parlamente voliť.

VIDEO: Líder Mosta-Híd Béla Bugár po koaličnej rade informoval, že v koalícii sa dohodli o presunutí rokovania o sociálnom balíčku na júnovú schôdzu. Bugár tiež potvrdil, že jeho strana nepodporí prezidentom vrátený návrh zákona o štátnych symboloch. Zmienil sa aj o voľbe nových ústavných sudcov.