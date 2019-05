Pellegrini: Dnešný deň nie je len oslavou víťazstva nad fašizmom, zomknime sa

Je pre nás výzvou, aby sme dnešný deň nielen oslavovali víťazstvo nad fašizmom, ale aby sme sa zomkli a spoločne bojovali ďalší boj. Nemali by sme zopakovať chyby, keď si politici a slušní ľudia nevšímali to, čo sa deje v spoločnosti, a vyvrcholilo to "krvavou svetovou vojnou". Vyhlásil to v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.