Novým predsedom Progresívneho Slovenska sa stal Truban

„Toto zvolenie je pre mňa najväčšia výzva v živote. Ale nebojím sa, že by som v nej neuspel, pretože v nej nie som sám. Progresívne Slovensko nie je strana jedného človeka, nikdy taká nebola a nikdy taká nebude,“ povedal Truban.

Vyjadril názor, že tak ako stranu aj Slovensko a Európu čakajú viaceré výzvy – uchrániť si svoju budúcnosť, slobodu, demokraciu. „Na to, aby sme porazili extrémizmus, musíme ukázať, že sa dá vládnuť pozitívne, že sa dá vládnuť konštruktívne, dokážeme pripraviť systém a štát a našu spoločnosť na to, aby bola spravodlivá, férová a moderná a pre všetkých,“ dodal.

Jedným z prvých krokov, ktoré čakajú nové predsedníctvo, je podľa jeho slov úspech v eurovoľbách. V tejto súvislosti ocenil spoluprácu so stranou Spolu. Verí, že s podobnou spoluprácou pôjdu aj do budúcoročných parlamentných volieb. Po prípadnom zvolení aj do Národnej rady (NR) SR si vie predstaviť spoluprácu s viacerými stranami zo súčasnej opozície. Povedal tiež, že nechcú spolupracovať so stranami Smer, SNS či fašistickými stranami.

Na sneme vystúpili v rozprave viacerí členovia PS. Vystúpila tiež bývalá podpredsedníčka strany a novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vyjadrila názor, že Progresívne Slovensko už nie je malá strana.