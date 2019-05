Nové strany môžu skončiť ako 'gazda pravice' Procházka, hovorí Sulík

Zdôraznil, že prieskumy netreba preceňovať, keďže volebné výsledky sú často výrazne iné. Trendy sú však jasné. Podľa Sulíka Smer kvôli Robertovi Ficovi upadá a kotlebovcom zase „pomohol generálny prokurátor odfláknutým podnetom“. Sulík ako príklad spomenul aj „gazdu opozície“, za ktorého sa pasoval Radoslav Procházka a povolebná realita bola iná.

Vyhlásil, že SaS určite pôjde do volieb sama. Sulík upozornil aj na orientáciu jednotlivých strán. Všetci podľa neho chcú byť v strede, ale realitu ukazujú jednotlivé programy. Kým Andrej Kiska zatiaľ nepredložil vôbec nič, Progresívne Slovensko je jednoznačne ľavicové. Sulík kritizoval to, že táto nová strana chce masívne zvyšovať výdavky štátu, zvýšiť daň z nehnuteľnosti, zavádzať daň z darovania či dedičstva. Čísla podľa neho u PS nesedia, aj keby to popierali. Buď totiž dane zvýšia, alebo masívne zadlžia štát. Sulík kritizoval stranu Spolu a jej lídra Miroslava Beblavého kvôli prepojeniam na významnú konzultačnú spoločnosť. Tá podľa neho čelí vážnym podozreniam v kauze predražených eurofondov.

Nebudú Sulíkovi prekážať mnohé kauzy súčasného prezidenta? Andrej Kiska sa totiž už vidí ako premiér. A dokáže SaS robiť kompromisy, alebo hrozí scenár ako s poslednej Radičovej vládou? Pozrite si diskusnú reláciu Ide o Pravdu so Zuzanou Martinákovou.