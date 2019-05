Hrozba štrajkom priniesla nemocniciam a poisťovniam milióny navyše

Nemocnice a zdravotné poisťovne si od ministerstva zdravotníctva vydobyli 90 miliónov eur navyše. Peniaze by mali ísť na sociálny balíček, rekreačné poukazy a zvýšené ceny energií. Rozhodnutie o navýšení prišlo zo strany rezortov zdravotníctva a financií krátko po tom, čo zdravotnícki odborári a nemocnice tento pondelok ohlásili štrajkovú pohotovosť.

„Päťdesiat miliónov uvoľní ministerstvo financií v najbližších dňoch a 40 miliónov formou pozmeňovacieho návrhu v pléne," priblížila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru), podľa ktorej by tieto peniaze mali stačiť na upokojenie situácie. Cez pozmeňovací návrh sa bude meniť zákon o zdravotnom poistení. Podľa Róberta Puciho (Smer) člena parlamentného finančného výboru, navrhnú zvýšenie sadzby za poistencov štátu od júla do konca tohto roka z terajších 3,2 % na 3,37 % z vymeriavacieho základu (priemerná mzda spred dvoch rokov). Puci odhaduje, že zákonodarcovia by o tom mali debatovať na budúci pondelok.

Problémy v nemocniciach nastali po tom, čo dve najväčšie poisťovne VšZP a Dôvera odmietali pokryť náklady na zvyšovanie miezd či príplatkov za nočné a víkendy a rekreačné poukazy. Poisťovne sa bránili tým, že s týmito výdavkami nepočítal tohtoročný rozpočet a prvý štvrťrok skončili v strate. Slovenský odborový zväz zdravotníctva spolu s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) dali čas ministerstvu do polovice mája, aby zabezpečilo dofinancovanie zo strany štátu. Ináč sú pripravení spustiť štrajkovú pohotovosť.

„Naša potreba na sociálny balíček a na rekreačné poukazy je 17 miliónov eur. Ak v rámci tých 90 miliónov je 17 miliónov na to, aby sme my vedeli vyplatiť našim zamestnancom zákonné nároky, tak je to pre nás dostatočná suma," reagoval na prísľub Kalavskej viceprezident ANS Igor Pramuk. Dúfa, že zo strany rezortu nejde len o prázdne sľuby. „Táto informácia je zatiaľ len ústna," poznamenal.

Pramuk tiež poukázal na rast cien energií, ku ktorému má prísť v auguste. „Už dlhodobo na to upozorňujeme aj štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca, ktorý však situáciu trochu bagatelizoval a hovoril o dvojpercentnom zvýšení. Ukazuje sa, že v skutočnosti má ísť o 20 % nárast. My na to zdroje nemáme," doplnil Pramuk.

Keď asociácia dostane oficiálne list z ministerstva zdravotníctva o dofinancovaní, vyvolá stretnutia so zdravotnými poisťovňami o nových zmluvách. Tie by mali reflektovať požiadavky nemocníc na sociálny balíček aj dovolenkové poukazy.

Naopak, 90-miliónová záplata sa nepozdáva Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Podľa nich zdravotníctvu chýba vízia a systémové zmeny. „Salámová metóda dolievania peňazí do systému iba vtedy, keď sa niektorá jeho časť vzbúri, a hasenie požiaru, keď je dom v plameňoch, je prejavom hazardu zo strany ministerstva zdravotníctva,“ vyhlásila prezidentka spoločnosti Monika Palušková.

SVLS vyzvala Kalavskú na predloženie krízového plánu financovania rezortu do konca roku 2019. „Občanom, poskytovateľom aj zdravotným poisťovniam je treba otvorene povedať, čo je možné v zdravotníctve do konca roka finančne kryť a čo nie a za akých okolností. Injekcia umožní ďalej živoriť, o stabilizácii a rozvoji zdravotnej starostlivosti nemôže byť ani reči," píše Palušková na webovej stránke spoločnosti.