Slovenského biskupa vyšetruje Vatikán

O začatí cirkevného vyšetrovania informoval denník Postoj. Potvrdila mu to Martina O’Connor, ktorú mal podľa jej slov biskup Chautur zneužívať, keď mala šesť rokov. O’Connor má dnes 40 rokov a viac ako dve desaťročia žije vo Veľkej Británii. Začiatkom marca poslala list do Vatikánu, v ktorom uviedla, že sa rozhodla prípad medializovať. Krátko nato jej prišla odpoveď od apoštolského nuncia vo Veľkej Británii, ktorý ju informoval, že Kongregácia pre náuku viery začala vo veci kanonické vyšetrovanie.

Táto kongregácia je inštitúciou so sídlom v Ríme, ktorá prešetruje prípady sexuálneho zneužívania duchovnými. Profesor kánonického práva z Univerzity Komenského v Bratislave Ján Duda vysvetlil, že najprísnejším trestom, ktorý môže v prípade preukázania viny uložiť, je zbavenie klerického stavu – duchovný v takom prípade prestáva byť kňazom a vracia sa do pozície bežného veriaceho.

„Všetky takéto prípady musia byť hlásené najvyššiemu tribunálu, ktorý ustanovil ešte pápež Benedikt XVI., a ktorý funguje pri Kongregácii pre náuku viery. Malo by to byť tak, že to nebude šetriť nejaký kňaz, ale biskup, prípadne skupina biskupov, ktorí veci preveria,“ vysvetlil Duda. Súčasťou preverovania by malo byť vypočutie O’Connor aj Chautura. „Ale nikto nie je povinný svedčiť proti sebe. Chautur sa k tomu nemusí vyjadrovať. Môže ale povedať, ako to celé vidí on, nejaké vyjadrenie mu bude umožnené,“ doplnil právnik.

Chautur v súčasnosti pôsobí ako hlava Gréckokatolíckej eparchie Košice. Prvé podozrenia voči jeho osobe sa objavili v septembri minulého roka, meno údajnej obete však nebolo známe. Biskup obvinenia odmietol a uviedol, že sa žiadneho zneužitia nedopustil, nebránil sa policajnému vyšetrovaniu a nemá čo skrývať.

Martina O’Connor napokon verejne vystúpila až koncom apríla tohto roka. V rozhovore pre Denník N opísala, že v čase zneužívania mala šesť rokov a kňaz asi 30. Mal ju objímať, bozkávať na tvár, hladiť po nahom tele, prsiach aj zadku, údajne pri tom ležal v posteli vedľa nej, prípadne aj na nej. Diať sa tak malo opakovane.

Hovorca košickej eparchie Martin Mráz včera pre Pravdu uviedol, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa Chautur nebude vyjadrovať pre médiá. „Spolupracoval a spolupracuje s vyšetrovateľmi, ktorým poskytol všetky potrebné informácie, lebo mu záleží na spravodlivom vyriešení celého prípadu,“ povedal Mráz a dodal, že k vyšetrovaniu zo strany Vatikánu sa nevie vyjadriť.

Biskup stále pôsobí vo svojej funkcii. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odkázala, že o službe biskupov rozhoduje jedine pápež, zvyčajne po porade s vatikánskymi kongregáciami, alebo celkom autonómne. „Tam KBS nemá žiadne kompetencie,“ skonštatoval jej hovorca Martin Kramara. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra. Trestné oznámenie, ktoré O’Connor podala, bolo pôvodne políciou odmietnuté, v novembri minulého roka však Krajská prokuratúra v Prešove rozhodla, že uznesenie o odmietnutí bolo vydané predčasne a prípad opäť otvorila. Na otázky Pravdy, v akom štádiu sa vyšetrovanie nachádza a či boli O’Connor a Chautur vypočutí, prokuratúra neodpovedala.

Biskup Chautur je pomerne aktívny na sociálnych sieťach, má oficiálny účet na Instagrame aj stránku na Facebooku, na ktorej odpovedá na otázky veriacich. Po tom, čo koncom apríla O’Connor otvorene prehovorila, je biskupa vidieť v on-line priestore menej. Posledný príspevok uverejnený na Instagrame má dva týždne, odpovede na Facebooku pripravujú iní kňazi a Chautur zverejňuje len krátke texty so zamysleniami. Hovorca Mráz neodpovedal na otázku, či útlm aktivít na sociálnych sieťach súvisí s cirkevným vyšetrovaním.

Na prípady zneužívania maloletých príslušníkmi kléru sa Vatikán pozerá čoraz prísnejšie. Vo februári sa konal summit zaoberajúci sa touto problematikou, pápež František vtedy sľúbil rázne kroky. Včera vydal dekrét, v ktorom nariadil kňazom a rehoľníkom povinnosť hlásiť zneužívanie, o ktorom sa dozvedia, a tiež prípady, ak duchovní o zneužívaní vedeli a páchateľa kryli.

Pápež zdôraznil, že činy sexuálneho zneužívania obetiam spôsobujú fyzické, psychické a duchovné ujmy a poškodzujú spoločenstvo veriacich. Ak sa však kňaz o zločine dozvie počas spovede, naďalej zostáva viazaný spovedným tajomstvom a o zneužívaní musí mlčať.

Právnik Duda vysvetlil, že táto legislatíva prináša viacero noviniek. Za konkrétne prípady sú stanovené konkrétne zodpovedné osoby, ktoré sú povinné ich riešiť, a to na úrovni miestnych lokálnych cirkví – čiže na úrovni národnej alebo na úrovni diecéz. Zaviedli sa aj časové lehoty, do ktorých musí byť podnet prešetrený, a následne sa rozhodne, ako sa bude vo veci pokračovať. Klerici budú mať po novom povinnosť prípady hlásiť. „Legislatíva chráni aj tých, ktorí udalosť ohlásia. Oni si ten prípad nemôžu nechať pre seba, musia ho nahlásiť. Doteraz mohli mlčať a donucovaní boli len štátnym právom. Teraz je to aj zo strany cirkvi,“ vysvetlil Duda. O sankciách za porušenie pravidiel bude rozhodovať Kongregácia pre náuku viery.