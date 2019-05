Danko: Sankcie proti Rusku sa mali zrušiť, sú nezmyselné

"Pozvanie na takú udalosť sa neodmieta. Bol to dobrý signál, aby nikto nepochyboval, že Deň víťazstva sa spája s oslobodením našej vlasti sovietskymi vojakmi," povedal v rozhovore pre TV Pravda šéf SNS a predseda NR SR Andrej Danko po návrate z Moskvy, kde sledoval vojenskú prehliadku na Červenom námestí.

Ďalej zdôraznil, že je presvedčený, že Rusi majú k Slovákom bližšie ako ktorýkoľvek národ v Európskej únii, ktorú si pritom veľmi váži. „Nezabúdajme na možnosti rozvoja vzťahov s Ruskou federáciou a pripomínam, že máme dané od boha naše slovanstvo,“ poznamenal Danko.

