Biznis s lístkami na hokej nie je vždy zlatá baňa

S vášňou hokejových fanúšikov počítajú aj niektorí podnikatelia. Roman Podhradský má agentúru Romantics, ktorá na svojej internetovej stránke ponúka kultúrne a športové podujatia. V ponuke sú koncerty populárnej hudby, opera vo Viedni, futbalové, basketbalové a samozrejme hokejové podujatia. Klientom ponúka aj lístky na hokejové zápasy, ktoré predtým nakúpil.

„Pätnásť rokov chodím na majstrovstvá, mám okruh priateľov, ktorí potrebujú niečo predať alebo niečo kúpiť, nemám potrebu niečo inzerovať,“ hovorí o tom, ako získava odbyt pre nakúpené lístky.

„Kúpil som balíčky lístkov na jednotlivé zápasy pre svoju potrebu, stáli 95 eur a 120 eur, alebo 35 a 175 eur. Trhová hodnota týchto balíčkov nepresiahla nominálnu hodnotu,“ povedal o cene, za ktorú ich ponúka.

Takýto spôsob podnikania sa nemusí vždy vyplatiť. „Koľkokrát človek stratí tie peniaze. Kúpi nejaký zápas a zostane mu to – nemyslím si, že je to zlatá baňa,“ tvrdí. „Nejaký šťastlivec, ktorý vyhral dva lístky napríklad na zápas Slovensko – Kanada v spotrebiteľskej súťaži, ich potom predáva cez inzerát za 250 eur. No tak mal šťastie, vyhral a zarobí na tom peniaze. Ľudia majú radi hokej, chcú vidieť prestížny zápas, tak zaplatia. Ale ja som sa k tým lístkom takto nedostal, čiže ja ich v inzerátoch ani neponúkam, ani ich nepredávam,“ vysvetľuje.

Prečo to teda robí? Prečo kupuje dopredu lístky na zápasy a potom ich predáva? „Sme cestovná kancelária. Robíme zájazdy za hokejom, na rôzne podujatia, máme za sebou 15-ročnú históriu a ponúkame služby prostredníctvom cestovnej kancelárie. Pomáham pár priateľom, ktorí využívajú naše služby za športom, za hokejom, futbalom a kultúrou,“ vraví.

No nakúpené lístky ešte zďaleka všetky nepredal. „Ide to ako v lete na saniach, ľudia majú problémy zbaviť sa kúpených lístkov. Súkromné osoby, ktoré ich vyhrajú, to ďalej ponúkajú a vyzerá to, že sú to veľké peniaze, ale jedno je ponúkaná, druhé je dopytovaná cena. Nie vždy to, čo je napísané na internete, aj zodpovedá skutočnosti,“ objasňuje.

Niektoré lístky teda ľuďom, ktorí ich nakúpili s úmyslom ďalej ich predať, zostávajú. Ťažšie sa predávajú lístky na neslovenské zápasy, záujem je o zápasy Fínov, ale niektoré krajiny nejdú na odbyt. Na Francúzov sa ľudia nehrnú.

„Na to musíte mať proste čuch. Na niektoré zápasy ľudia neprídu vo veľkých davoch, v húfoch, čiže niečo z balíčka vám zostane, a niečo má možno väčšiu hodnotu. Je to riziko podnikania,“ vraví Podhradský. „Každá osoba si mohla kúpiť štyri lístky na každý zápas. Na niečo sa pôjde, niečo sa javí ako prestížna vec, ale aby ste uspeli v celkovom súčte, musíte mať aj trochu šťastia aj znalostí o hokeji a dobré kontakty na klientov, potom sa možno podarí nejaká korunka zarobiť,“ vraví. Na tom, čo sa javí ako veľký biznis, môže teda podnikavý človek aj prerobiť.

„Pozrite si finále Banská Bystrica – Nitra, proste domáci barani nasadili 90 eur za permanentku, fanúšikovia boli vydojení. Je to o tom, aby organizátori trafili správnu cenu, aby bol štadión plný, aby bola aj ovca celá, aj vlk sýty. Kto si kúpi permanentku alebo vstupenku za účelom ďalšieho obchodovania, musí rátať s tým, že nie vždy aj zarába,“ vraví podnikateľ.

