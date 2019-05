S menom riaditeľa NBÚ príde Pellegrini v stredu

Novým riaditeľom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by mohol byť jeho súčasný námestník Roman Konečný. Do funkcie by ho mal podľa informácií denníka Pravda navrhnúť premiér Peter Pellegrini (Smer) budúcu stredu, keď zasadne vláda. Následne ho bude musieť schváliť v tajnej voľbe parlament.

Doterajšiemu šéfovi NBÚ Jozefovi Magalovi sa skončí sedemročné funkčné obdobie 31. mája. Dovtedy by mal byť v Národnej rade zvolený jeho nástupca. Podanie návrhu je v rukách predsedu vlády. „Premiér na najbližšie rokovanie vlády predloží návrh na nového riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Bude to profesionálna a odborná nominácia,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa úradu vlády Patrícia Macíková. Meno však nekonkretizovala.

Podľa informácií denníka Pravda nominantom na tento post má byť námestník NBÚ Roman Konečný. Do úradu ho mal priviesť Magala, predtým mal Konečný pôsobiť v Slovenskej informačnej službe,.

Zatiaľ nie je jasné, aký postoj k Pellegriniho nominácii budú mať koaliční partneri. Pôvodne mala o tom rokovať tento pondelok koaličná rada, vo vzťahu k NBÚ však žiadne závery rokovania lídri nekomunikovali. Predseda Mostu – Híd Béla Bugár včera uviedol, že obsadením riaditeľského postu sa budú zaoberať až po návrhu predsedu vlády. Denník Pravda oslovil šéfa národniarov Andreja Danka, ten zatiaľ nereagoval.

Magalu do úradu navrhol bývalý premiér a šéf Smeru Robert Fico, s novým menom by tak mal prísť opäť Smer. Pravda sa však dozvedela, že túto funkciu by mala dostať podľa koaličnej dohody SNS. Ešte pred Veľkou nocou sa hovorilo, že tá chce postaviť na čelo NBÚ Jána Hoľka (SNS), ktorý je generálnym riaditeľom služobného úradu rezortu obrany. Jeho meno údajne nenašlo u koaličných partnerov oporu. Z opozičných strán sa proti nemu ohradilo OĽaNO. Neskôr sa spomínal podpredseda SNS Anton Hrnko, ten mal však ponuku odmietnuť.

Ak by riaditeľa NBÚ dostali do gescie národniari, po SIS a vojenskej tajnej službe by išlo už o tretiu bezpečnostnú inštitúciu, kde by mali vo vedení svojho človeka.

Bývalý minister obrany Martin Fedor (Most – Híd) pred časom Pravde povedal, že s Konečným by problém nemal. „Tohto pána poznám z počutia a hodnotím ho ako profesionálne zdatného. O menách by som však nerád špekuloval,“ povedal Fedor, ktorý je spokojný s doterajším fungovaním úradu a dúfa v zachovanie kontinuity. Ak sa aj úradu v minulosti vyčítalo zameškávanie v témach ako kybernetická bezpečnosť, NBÚ podľa Fedora už pracuje štandardne. „Preto by som privítal radšej kontinuitu ako nejaký radikálny, revolučný krok, ktorý by priniesol viac chaosu ako systematickosti,“ konštatoval vtedy Fedor.

„Ľudia z prostredia NBÚ si súčasného námestníka pochvaľujú. Tvrdia, že mal veľký podiel na riadení úradu a hodnotia ho ako odborníka. Viem si predstaviť, že by ho mohla podporiť aj opozícia,“ zhodnotil Jaroslav Naď z hnutia OĽaNO pred dvoma týždňami.

NBÚ vznikol v roku 2001. Jeho hlavnou činnosťou je ochrana utajovaných skutočností, šifrová ochrana informácií a elektronický podpis. Vydáva bezpečnostné previerky potrebné na oboznamovanie sa s dôvernými či tajnými skutočnosťami. Riaditeľ NBÚ dostáva mzdu vo výške platu poslanca Národnej rady, čo je v súčasnosti 3039 eur, a tiež mesačné paušálne náhrady vo výške 54 percent funkčného platu.