Prieskum AKO: Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, voľby by vyhral Smer

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend (11. - 12. 5.), vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,2 percenta hlasov, na druhom mieste by zhodne so ziskom 13,6 percenta hlasov skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia a Kotlebova ĽSNS.

Do parlamentu by sa dostalo deväť strán. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO v dňoch 8.-10. máj 2019, a to na 1000 respondentoch.

Na treťom mieste by sa umiestnila strana SaS s počtom percent 13,5, hneď za ňou Sme rodina s 9,9%. Na piatom mieste by skončila SNS s počtom hlasov 8,2 a po nej KDH so 7,4 percentami hlasov. Strana OĽaNO by sa do parlamentu dostala s podporou 6,7% a poslednou stranou by bol Most-Híd s 5,1%.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 8,9 percenta opýtaných, odpovedať nevedelo 17 percent a 1,3 percenta odmietlo prezradiť, koho by volilo. Ostatných 72,8 percenta respondentov rozdelilo stranám uvedené preferencie.