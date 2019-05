Českú podnikateľku mali zabiť dvaja Slováci, jeden už raz utiekol z väzenia

Ľubomír Behan, ktorý sa zapísal do histórie slovenského väzenstva úspešným útekom z Leopoldova, má na krku ďalší problém. Spolu s Marekom Potočekom, ktorý je momentálne na úteku, je obvinený z vraždy českej podnikateľky.

Jana Svobodová je nezvestná od 4. júla 2015 a podľa českej polície sa mala stať obeťou lúpeže. Podľa vyšetrovateľov ju mali Behan s Potočekom napadnúť a zavraždiť. Telo mali zakopať do ilegálneho hrobu, dodnes však polície nevie, kde sa nachádza. Svobodovej auto potom predali.

Podľa TV Prima mali podnikateľkino auto sledovať ďalšie dve vozidlá. Kamery ju zachytili pri jazde Prahou, potom sa vydala na diaľnicu D1 smerom na Brno. Naposledy ju kamera zachytila na výjazde pri Jihlave, niekde pri autokempingu Pácov. Neskôr kamery zachytili v jej aute dvoch mužov, ktorí ju mali ešte predtým zviazať a odviesť na neznáme miesto.

Policajti ich neskôr identifikovali ako Ľubomíra Behana a Mareka Potočeka. Aj preto si celý prípad prevzali naši policajti z Národnej protizločineckej jednotky. Oboch obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zločinu lúpeže. Behan je aktuálne za mrežami v Leopoldove, avšak Potoček je na úteku.

Behan bol v tom čase právoplatne odsúdený, nenastúpil však do väzenia. Do Leopoldova sa dostal až v septembri 2015.

Behan sa stal neslávne známym, keď 2. júna 2016 utiekol z pracoviska mimo väznice v Leopoldove. Po štyroch mesiacoch pátrania ho 8. októbra zadržala polícia. Behan sa ukrýval v tajnom úkryte na povale v rodinnom dome v obci Ostrov pri Piešťanoch. V súčasnosti si odpykáva trest odňatia slobody, ktorý by mal trvať do roku 2026. Ak sa však potvrdia podozrenia z vraždy českej podnikateľky, na slobodu sa tak skoro nedostane.

Kedy prevzali prípad slovenskí policajti vznesené a na základe akých konkrétnych dôkazov, nie je známe. Polícia sa odmietla vyjadriť k aktuálnemu prípadu. „Vzhľadom na prebiehajúce dokazovanie, po vznesení obvinenia dvom osobám za spáchanie zločinu lúpeže a obzvlášť závažného zločinu vraždy formou spolupáchateľstva, v záujme predídenia prípadného zmarenia plánovaných úkonov nie je možné k prípadu uviesť ďalšie podrobnosti,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

K lúpeži, ktorá ho dostala za mreže leopoldovskej väznice, došlo vo februári 2014 v Piešťanoch. Behan vtedy po odchode z herne napadol muža, päsťami ho bil do hlavy a pýtal si peniaze. Keď ich nedostal, vytiahol nôž a svojej obeti ním prechádzal po predlaktí. Až potom dostal tridsať eur.

Behan bol v tom čase v skúšobnej dobe po podmienečnom odsúdení za iný trestný čin. Za lúpež mu bol v septembri 2015 uložený trest odňatia slobody v trvaní osem rokov a osem mesiacov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia. V čase keď utiekol, mal väčšinu z uloženého trestu ešte pred sebou.

Druhý obvinený Marek Potoček je momentálne na slobode a pátrajú po ňom orgány činné v trestnom konaní. V decembri 2016 bol na neho vydaný Európsky zatykač za majetkovú trestnú činnosť.