Šatník prezidentky? Šaty po kolená a striedma farba

Príprava na prezidentský post znamená v týchto dňoch pre Zuzanu Čaputovú aj zoznamovanie sa s módou. Netýka sa to len výberu šiat na inauguráciu, ale aj zmeny celého šatníka. Podľa módnej návrhárky Ivety Hrickovej z Trenčína by bolo ideálne, ak by si prezidentka našla módnu poradkyňu.

Aktuálne rieši prezidentka to, čo si oblečie na inauguráciu. „Sama som zvedavá a teším sa na ten výsledok. Určite to bude slovenský dizajnér alebo dizajnérka,“ skonštatovala Čaputová pre agentúru TASR.

Iveta Hricková navrhuje oblečenie pre slovenskú značku z Trenčína, pripomenula, že pri obliekaní musí prezidentka mať jasno v jednej veci. „Nech myslí aj na to, aby v odievaní zostala sama sebou. Prvoradé je, aby sa cítila dobre v oblečení, ktoré bude mať na sebe,“ dodala Hricková.

Podľa nej by prezidentský outfit nemal byť príliš predimenzovaný napríklad volánmi, romantickými prvkami, čipkami. Vzory by mali byť skôr decentné a nie konkrétne. „Mohol by byť aj kvetovaný vzor, ale aj ten musí byť veľmi citlivo vyberaný, žiadnu bláznivú farebnú kombináciu by som neodporúčala,“ radí Hricková.

Protokolistka Mária Holubová hovorí, že šatník prezidentky sa bude riadiť protokolom. „Sú určité predpísané pravidlá, ktoré by mala prezidentka dodržať. Zároveň je dôležité aplikovať tieto pravidlá na jej osobnosť, teda na jej postavu, vek, úpravu vlasov. Budú pred ňou náročné prijatia, návštevy, komunikácia s médiami a ona musí byť prirodzená,“ zdôraznila Holubová, podľa ktorej sa Čaputová bude musieť držať farebného minimalizmu.

„Väčšinou bude musieť nosiť jednofarebné veci striedmych farieb. S čiernou opatrne. Všetky odtiene modrej môže, okrem tyrkysovej, pozor na zelenú, pieskovú, bielu a zemité farby. Sivé odtiene tiež nie, pretože pridávajú na veku,“ podčiarkla.

Pravidlá platia aj pre strih šiat. Ich dĺžka musí byť tesne nad kolená, alebo po kolená, rozhodne nie do pol lýtok, lebo to mierne deformuje postavu.

„Musí nosiť lodičky, iný druh topánok prípustný nie je. Ale tým, že šaty sú jednofarebné a minimalistické, s lodičkami sa môže vyhrať. Dať si napríklad lodičky telovej farby, pudrovo-ružové, modré, alebo aj zlaté a strieborné. Minimalizmus a farba šiat potom predpokladajú, že môže nosiť aj šperky. K takémuto typu oblečenia si môže dovoliť aj trošku extravagantnejší účes,“ vysvetlila protokolistka.

Exprezident Rudolf Schuster si obleky, košele, kravaty či topánky kupoval sám. „Zásadne som si vyberal veci sám. Dokonca ani manželka mi v tomto smere neradila,“ poznamenal Schuster, ktorý sa ešte stále lieči po operácii srdca, ktorú absolvoval v polovici februára.

Pred tým, ako zasadol do prezidentského úradu, mal už skúsenosti z politiky, preto vedel, čo sa hodí a čo nie, a nepotreboval poradcu. „Protokol som sa nemusel učiť, mal som ho v sebe. Bol som okrem iného primátorom Košíc, predsedom krajského národného výboru či Slovenskej národnej rady, teda som vedel, čo sa patrí," skonštatoval Schuster s tým, že istú vec by si na seba nikdy v živote neobliekol.

"Mňa by napríklad vo svetlom obleku nikto nikdy nevidel,“ podotkol prezident, ktorý pôsobil v tejto funkcii v rokoch 1999 až 2004. Doplnil, že si nepamätá, že by mu niekedy niekto vyčítal, že sa nevhodne obliekol.