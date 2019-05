Danko vidí v Rusku priateľa a najradšej by vládol sám

"Sme členský štát EÚ a NATO, ale neizolujme sa od Ruska, pretože je to obrovský kapitál. Nebuďme zaslepení," povedal v rozhovore pre Pravdu šéf SNS a predseda NR SR Andrej Danko po návrate z Moskvy. Priznal, že medzi koaličnými partnermi existuje určité napätie, ale koalícia podľa neho dovládne v riadnom termíne. Povedal, že ak by nová strana Andreja Kisku otvorila dvere k moci Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulíkovi, potom je pre SNS povolebná spolupráca s ňou vylúčená.

TV Pravda: „Pozvanie na takú udalosť sa neodmieta. Bol to dobrý signál, aby nikto nepochyboval, že Deň víťazstva sa spája s oslobodením našej vlasti sovietskymi vojakmi,“ povedal v rozhovore pre TV Pravda šéf SNS a predseda NR SR Andrej Danko po návrate z Moskvy, kde sledoval vojenskú prehliadku na Červenom námestí. (vysielané 10.5.2019)

Na tribúne na Červenom námestí ste boli jediný zahraničný štátnik, ktorý sledoval vojenskú prehliadku. Prečo si myslíte, že vaša účasť znamenala správne rozhodnutie?

Pozvanie na takú udalosť sa neodmieta. Bol to dobrý signál, aby nikto nepochyboval, že Deň víťazstva sa spája s oslobodením našej vlasti sovietskymi vojakmi. Zaslúžia si veľké ďakujem. Som presvedčený, že Rusi majú k Slovákom bližšie ako ktorýkoľvek národ v Európskej únii, ktorú si pritom veľmi vážim. Nezabúdajme na možnosti rozvoja vzťahov s Ruskou federáciou a pripomínam, že máme dané od boha naše slovanstvo.

Na oslavy v Moskve vás pozval predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin, ktorého EÚ zaradila na sankčný zoznam ruských predstaviteľov.

Najprv pár slov k ekonomickým sankciám. Videl som najnovšiu štatistiku, podľa ktorej ich zavedením poklesol obchod členských štátov EÚ a, naopak, stúpol americkým firmám v Rusku, ktoré tam expandujú. Na Slovensku si niektorí mýlia slovo sankcia so slovom karanténa. Sankcie, o ktorých hovoríte, znamenajú, že nemôžeme pozvať našich kolegov z Moskvy bez osobitného súhlasu, čo však neznamená, že sa nemôžeme stretávať s pánom Volodinom. Dodám o samotných sankciách, že už dávno neplnia účel, majú byť prechodným opatrením. Mali už byť zrušené, pretože vlak spolupráce nám uniká.

Do Moskvy sa opäť chystáte už v júni. S delegáciou slovenských podnikateľov. Naozaj to bude zmysluplná cesta?

Nepochybne áno. Chcem im pripraviť návštevu tak, aby podobne ako či už americkí alebo francúzski biznismeni spoznali možnosti, ktoré sa ponúkajú v Rusku. Mám tam osobný priateľský vzťah s ministrom obchodu a priemyslu Denisom Manturovom. Poprosil som ho, aby pre naše firmy pripravil možnosti daňových úľav, investičných príležitostí. Zaumienil som si pomôcť slovenským podnikateľom, podobne ako to robí český prezident Miloš Zeman, aby reálne videli možnosti v Ruskej federácii.

Slovenská republika oficiálne neuznáva nelegálnu anexiu Krymu. Stotožňujete sa absolútne s týmto stanoviskom?

Nikdy ste odo mňa nemohli počuť, že by som niečo spochybňoval. Viem sa prispôsobiť kolektívnemu rozhodnutiu. Nebudem teoretizovať o tom, či anexia Krymu prišla v nejakej historickej súvislosti, lebo všetci poznáme vývoj jeho príbehu. Na jednej strane je pre mňa veľmi dôležitý princíp nespochybniteľnosti hraníc po skončení druhej svetovej vojny, ale na druhej strane historický prípad Krymu je na diskusiu. Bol pripojený k Ukrajine, dobre viete o niekdajšom rozhodnutí šéfa Kremľa Nikitu Chruščova, a nikto nemohol vedieť, že sa Sovietsky zväz jedného dňa rozpadne. Rozhodnutie EÚ sa nesnažím spochybňovať, lebo na to ani nemám možnosti, ale hovorievam, aby sa ľudia zamysleli.

Nad čím?

Rozmýšľajte aj o historickom pôvode Krymu, uvažujte o jazykových danostiach. Nazdávam sa, že do problému už dávno mala vstúpiť OSN. Dostať prezidentov Ruska a Ukrajiny k rokovaciemu stolu. Ak sa však bude hovoriť len o ultimatívnom riešení prostredníctvom sankcií, kam sa pohneme? Nie som medzinárodný sudca, ale niekedy vidím až dvojtvárnosť. Odmietam, aby mi niekto z Bruselu rozprával, že „toto je naša pozícia“, ale pritom nerobí nič pre zlepšenie obchodných vzťahov s Ruskou federáciou. A medzitým napríklad nemecké automobilky investujú v Rusku, poškuľujú tam po výrobe elektromobilov. Vidím v sankciách dvojtvárnosť, možno až falošnosť.

Naši lídri, či to už bol Robert Fico, alebo po ňom Peter Pellegrini, označujú protiruské sankcie za nezmysel, ale na summitoch zakaždým podporili predĺženie ich platnosti so zdôvodnením, že Slovensko nechce narúšať jednotu EÚ. Súhlasíte s týmto postupom? A naozaj považujete sankcie za neefektívne?

Môžem len zopakovať, že sú absolútne neefektívne. Ako predseda koaličnej strany nechcem hodnotiť politiku pána Fica, on ju musí vedieť vysvetliť Rusom a aj vo vzťahu k EÚ.

Vyhli ste sa priamej odpovedi na prvú časť otázky.

Na jednej strane bolo povedané, že Slovensko nechcelo porušiť jednotu EÚ, na druhej strane si všimnite rakúskeho kancelára, ktorý sa snaží chodiť do Moskvy niekoľkokrát v roku. Ide mu o vybudovanie širokorozchodnej železničnej trate, chce využiť všetky možné kontakty. Nemôžem tiež nespomenúť dianie po novičoku (kauza otravy Skripaľovcov v Británii, pozn. red.), keď každý členský štát EÚ ako keby dostal domácu úlohu vyhostiť veľvyslanca Ruskej federácie. Som rád, že Slovensko nenabehlo na tento systém kolektívnej viny. Spomeňte si na konflikt v Azovskom mori, keď ruská flotila zajala ukrajinských námorníkov. Teraz už o tom nepočujete, pretože pravda je na ruskej strane. Ďalej: Nezabudnem, ako Kyjev klamal celý svet, keď fingoval vraždu novinára. Povedal som, že ukrajinský prezident Petro Porošenko nie je človek, ktorému by som chcel podať ruku alebo ktorému by som veril.

Niektorí tvrdia, že Rusko predstavuje bezpečnostnú hrozbu, iní ho naďalej považujú za strategického partnera. Ako to vidíte vy a čo si predstavujete pod nejasnými slovami, že Slovensko by malo byť mostom medzi Východom, čiže zjavne Ruskom, a Západom?

Našu krajinu vnímajú v Rusku v kontexte histórie a väzieb tak nadštandardne aj s ohľadom na slovanstvo, že máme lepšie vzťahy ako asi ktorýkoľvek východoeurópsky štát. Možno s výnimkou Srbska, ktoré nie je členskou krajinou EÚ. Zo vzťahov s Ruskom treba vedieť vyťažiť. Slovensko nie je medzinárodný rozhodca, sme malý štát. Sme člen EÚ a NATO, ale neizolujme sa od Ruska, pretože je to obrovský kapitál. Nebuďme zaslepení. V niektorých slovenských médiách vidím čisto prozápadný záujem, útočia na denník Pravda, ktorý sa snaží objektívne informovať. Sú médiá, ktoré tvrdia, že všetka pravda je len na Západe, ale to tak nie je.

Prečo sa SNS stavia proti podpisu pripravovanej dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA?

Dokiaľ budem v politike, nikdy nedovolím, aby sa podpísala bilaterálna zmluva, ktorá by odovzdala naše letiská. Nemali sme dostať niekoľko desiatok miliónov amerických dolárov len tak darom, prišli by sme o letiská. Keby sme to podpísali, mali by sme napríklad problém sprístupniť ich či už nemeckému alebo poľskému letectvu, pretože by sme už nemali správu nad nimi. Pri všetkej úcte k Spojeným štátom som povedal, že v prvom rade sú pre mňa dôležité vzťahy s členskými krajinami EÚ. Vždy budem prízvukovať, že potrebujeme spoločnú európsku armádu, na čo poukazujú aj Francúzi a Nemci.

Premiér Pellegrini si však vie predstaviť podpis americko-slovenskej dohody za prijateľných podmienok.

SNS sa nemusí so Smerom vo všetkom zhodnúť. O tomto prípade to platí. Naša strana má jasno v hlave: žiadne cudzie vojská na území Slovenska, nechceme ich tu.

Spor máte aj v prípade novej Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR. Rezort diplomacie tvrdí, že oba dokumenty sú záväzné, lebo prešli vládou, naopak, sú hlasy, podľa ktorých je nevyhnutný ešte súhlas parlamentu, kde však SNS nemieni texty podporiť.

Každý vie, že nikdy nedovolím, aby sme umelo vytváralo a eskalovalo napätie s kýmkoľvek. Či už s Rusmi alebo s Američanmi. Niektorí úradníci iniciatívne dostali do bezpečnostnej stratégie veci, s ktorými nie sme v SNS stotožnení a nemali sme o tom vedomosť. Ide o problematiku Krymu, sú to dve alebo tri vety, s ktorými nevieme súhlasiť. Politický kompromis bol, že keďže sa to prijalo na úrovni vlády, nebudeme túto problematiku rozvíjať na úrovni NR SR. Nedošlo k politickému konsenzu o častiach, ktoré nám prekážajú. Vždy sme hovorili, že nechajme veľké problémy riešiť veľkým mocnostiam. Prilievanie oleja do ohňa prostredníctvom veľkých fráz nemá zmysel. Možno sa však podarí nájsť riešenie v prípade bezpečnostnej stratégie.

Vládnuci lídri tvrdia, že v koalícii neexistuje napätie, presakujú však informácie, že to tak nie je. Môžete stopercentne vylúčiť možnosť predčasných volieb?

Keby existovalo napätie, že si nevieme sadnúť k jednému stolu a rozprávať sa spolu, pravdepodobne by sa už boli konali nové voľby. Napätie je v každej rodine aj v každej politickej strane pri riešení problému. Je samozrejmé, že ako sa blíži riadny termín volieb, každá koaličná strana si chce presadiť ešte nejaké veci zo svojho volebného programu. Otvoril som tému zníženia dane pre živnostníkov a právnické osoby na 15 percent, zrušenie koncesií pre dôchodcov. Samozrejme, že viem, že mi nič nepadne samo z neba, keď chcem niečo v koalícii dosiahnuť. Musí to prejsť diskusiou. Vylučujem však, že by sme mali v koalícii vzťahy, ako sme tento týždeň videli v opozícii, keď sa Miroslav Beblavý a Richard Sulík pohádali do krvi. Sulík nedokáže prekonať vlastné ego, preto nevie nájsť kompromis, ktorý je nevyhnutný popri schopnosti vládnuť.

A predčasné voľby?

<Ak>Máme v koalícii korektné vzťahy. Vzhľadom na to, ako ďaleko sme postúpili v debate o rôznych opatreniach, nemali by sme mať problém spoločne dotiahnuť do konca toto volebné obdobie.

Párkrát ste či už poznamenali, alebo naznačili, že skutočným partnerom pre vás ako šéfa SNS nie je premiér Pellegrini, ale predseda Smeru Robert Fico. Prečo a platí to naďalej?

Vnímajte veci v časovej súvislosti a hlavne vety. Sedím s vami pri stole u mňa v parlamente, kde sa často stretávajú koaliční partneri. Robert Fico zo Smeru, Béla Bugár z Mostu-Híd a ja zo SNS. Keď sa to týka vlády, príde premiér. Keď má výhrady k nejakej koaličnej dohode, príde tiež. Môj zámer nebol uraziť Petra Pellegriniho. Len chcem ukázať, ako to funguje. Keď chcem niečo dohodnúť so Smerom, nemôžem sa dohadovať aj s pánom Ficom, aj s pánom Pellegrinim. Ako by to prijal Fico, keby som niečo dohodol s Pellegrinim a on ako predseda Smeru by o tom nevedel? Ak chce niečo Pellegrini, musí to najprv povedať Ficovi ako šéfovi strany. Je to normálne predsa; keď napríklad niečo plánuje presadiť naša ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná, nemôže ísť za Bélom Bugárom, pokiaľ o tom neviem.

Keby SNS mala po voľbách znovu šancu dostať sa do vlády, akú koaličnú zostavu by ste uprednostnili? Súčasnú koalíciu už nebude možné zopakovať a opozícia odmieta spoluprácu s vašou stranou.

Nikto nemôže vedieť, čo prinesú voľby. Spomeňte si, ako nedávno PR agentúry dokázali počas niekoľkých týždňov presadiť Zuzanu Čaputovú za prezidentku. Môže sa to stať aj v parlamentných voľbách. Kto teraz analyzuje prieskumy verejnej mienky, zbytočne míňa čas. Uvidíme, ako to dopadne. S pokorou prijmem čokoľvek. Keď som sa rozprával s prezidentom Zemanom, ktorý je veľmi múdry človek, podotkol, že niekedy je dobré oddýchnuť si v opozícii. Posledné viac ako tri roky boli pre mňa neskutočne náročným obdobím. Samozrejme, že to nič nemení na tom, že chcem znovu volebne zabojovať o dobré Slovensko, ale ak sa väčšina voličov rozhodne, že predsedom NR SR sa má stať Igor Matovič alebo Boris Kollár, tak si, samozrejme, zbalím veci v tejto kancelárii a odovzdám svoju funkciu. Ale so cťou a s hrdosťou.

S akou stranou vopred vylučujete prípadnú povolebnú spoluprácu nielen okrem kotlebovcov?

Keď som v roku 2011 vstúpil do politiky, možno si spomeniete na moje video, v ktorom som naložil aj Bélovi Bugárovi. Túto životnú skúsenosť nechcem opakovať, robiť silácke vyjadrenia. Mám však principiálne veci, od ktorých by som nikdy neustúpil. Konkrétne mám na mysli to, že nechcem odovzdať slovenské letiská. Platí to aj o mojom postoji k ochrane rodiny, čo je jedna z hlavných hodnôt, na ktorých stojí SNS. Vylúčený musí byť každý, kto popiera holokaust. Po tomto volebnom období si poviem, aký boží dar mal Robert Fico, keď štyri roky mohol vládnuť iba Smer. Vidím, aké je dobré, keď český premiér Andrej Babiš má silný mandát na uskutočňovanie zmien. Mojím politickým snom je raz získať väčší politický mandát, aby som mohol čo najrýchlejšie presadzovať potrebné zmeny. Teraz sa však treba pripraviť na roztrieštenú politickú scénu v NR SR, pretože je možné, že do parlamentu sa dostane priveľa strán, ktoré vo voľbách získajú o niečo viac ako desať alebo o niečo menej ako desať percent hlasov. Slovensku to neskutočne ublíži, pretože vznikne veľký problém zostaviť vládu.

Andrej Kiska po odchode z Prezidentského paláca oznámi vznik svojej strany. Budete ho považovať za potenciálneho koaličného partnera alebo si to nedokážete predstaviť?

Zatiaľ nepoznáme hodnotové ukotvenie jeho budúcej strany. Vnímam, že existuje silné napätie medzi pánmi Kiskom a Ficom. Teraz som v koalícii, kde je zastúpený Smer. Keby Kiskova strana otvorila dvere do vlády pre Matoviča a Sulíka, potom je to pre SNS vylúčené. Ale keby vznikol nejaký prienik… a viem si dokonca predstaviť skupiny v Smere, čo by odpovedali áno. Nechcite však odo mňa, keď vidíte politickú rozdrobenosť v spoločnosti, aby som hovoril, že s kým by som išiel a s kým by som nešiel. Verte mi, že sa nevykrúcam, ale naozaj vám nedokážem odpovedať. Schopný som povedať to, že najradšej by som vládol sám. Pretože viem, akú mám víziu, čo by som robil s daňami a s diaľnicami. Budem sa snažiť, aby SNS dosiahla vo voľbách čo najlepší výsledok, aby sa stala strategickým, ak nie rozhodujúcim hráčom pri vytváraní budúcej vlády. Je to však zložitá cesta, lebo som krátko v politike, ľudia ma dôkladne nepoznajú aj ako človeka.

Na čo narážate?

Podcenil som vysvetľovanie ľuďom toho, čo som robil štyri roky, keď som vstúpil do politiky. Myslia si, že som padol z neba, že som nemusel meniť SNS. Zabudol som voličom objasňovať môj príbeh. Baraniu hlavu mi nasadili hlavne Sulík a Matovič, ale vrátim sa ešte raz k budúcoročným voľbám. Naozaj by som najradšej vládol sám, alebo možno vôbec s nikým nešiel do vlády, pretože vznikne taký neuveriteľný politický guláš, že by mi najlepšie bolo v opozícii.