Bugár a Kollár schvaľujú účasť Danka na prehliadke v Rusku

„V tomto prípade by som mu to nevyčítal,“ povedal Bugár s tým, že vo všeobecnosti má na stretnutia s ľuďmi na sankčnom zozname EÚ iný názor. „Chodí sa tam zbytočne podlizovať, ale cez to všetko by som mu to, že prijal toto pozvanie, nevyčítal… To, že tam Andrej Danko išiel, je fajn a mal tam ísť aj predseda vlády,“ dodal Kollár.

V súvislosti s pondelkovou (13. 5.) návštevou predsedníčky Národného frontu Marine Le Penovej Kollár uviedol, že ich spájajú tri hodnoty – ochrana hraníc EÚ, ochrana tradícií a ochrana práce. Bugár reagoval, že je veľmi tenká hranica medzi národovectvom a nacionalizmom. „Národovec hovorí napríklad aj o ochrane tradícií. Ale nacionalista a extrémista na úkor iných. V tom je rozdiel a Le Pennová to chce robiť na úkor iných,“ myslí si.

Politici hovorili aj o rozhodnutí Najvyššieho súdu (NS) SR nerozpustiť ĽSNS. Bugár to vníma ako problém. Nebolo tiež podľa neho šťastné hovoriť, že súčasná koalícia je hrádzou proti extrémizmu. „Hrádzou musíme byť všetci, čo rozmýšľame inak,“ myslí si. Bugár sa tiež vyjadril, že ako koaličného partnera ho „štve“, že sa predseda Smeru Robert Fico po schválení zastropovania dôchodkového veku poďakoval ĽSNS. Zdôraznil, že ak sa Most-Híd dozvie, že Smer rokuje s ĽSNS o kandidátoch na ústavných sudcov, bude trvať na verejnej voľbe.

Kollár v tejto súvislosti povedal, že hlasovať s extrémistami mu neprekáža, pretože mu ide o obsah návrhu a nie o to, kto ho predkladá. Problémom však podľa neho je, že extrémizmus vzniká aj na opačnej strane politického spektra. „Ak niekto má iný názor ako ľavicovo-progresívno-marxistický, tak na vás začínajú útočiť, štvať proti vám, agresívne a vulgárne sa vyjadrovať na sociálnych sieťach,“ tvrdí Kollár. V tejto súvislosti apeloval na slušnosť, napríklad aj voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aj keď sa s ním vo veľa veciach nestotožňuje.

Diskusia sa dotkla aj novely zákona o štátnych symboloch, pri ktorej poslanci v piatok prelomili veto prezidenta. Bugár tvrdí, že ani v pôvodnom návrhu nebol zákaz spievať cudziu hymnu s výnimkou osláv štátnych sviatkov bez účasti zahraničnej delegácie. Pozmeňujúci návrh však podľa jeho slov jasne definuje, že spievanie cudzej hymny nie je zakázané a nemôžu zaň byť uložené pokuty. Na prijatí pozmeňovacieho návrhu je podľa Bugára dohoda v koalícii, nesúhlasí len jeden poslanec za SNS. To, že prezident SR vetoval zákon v celom rozsahu, považuje za politikárčenie.

S novelou zákona o štátnych symboloch súhlasí aj Kollár. Nemá síce podľa svojich slov problém s hokejkami na hokejových dresoch, zdá sa mu však, že niektorí umelci štátny znak naozaj hanobia a treba tomu predchádzať.

Bugár tiež opísal stav rokovaní o koaličných sociálnych balíčkoch. Most-Híd je podľa neho ochotný robiť kompromisy. „Momentálne sa hľadajú riešenia, ako čo najmenej zaťažiť rozpočet,“ konštatoval s tým, že na prijatie zákonov je ešte dosť času. Kollár súhlasí s návrhmi Mosta-Híd aj s príspevkom pre rodičov prvákov, ktorý predkladá Smer-SD, pretože podobný návrh predkladala aj Sme rodina. Návrhy SNS však považuje za nezmyselné.