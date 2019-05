Odhaľovanie pamätníka Štúra v Štúrove sprevádzali neprístojnosti

VIDEO: Pozrite si ako prebehlo odhaľovanie sochy Ľ. Štúra vo videu TV Pravda.

Už v sobotu, deň pred odhaľovaním pamätníka niekto pomaľoval budovu Matice slovenskej v Štúrove a napísal na ňu „Párkány“, čo je pôvodný starý názor Štúrova. Rovnaký nápis niekto rozprestrel v čase odhaľovania sochy na moste v Štúrove. Odhaľovanie sochy bolo naplánované na 14.30 hod., ale samotnému aktu predchádza spoločenský program. Sochu napokon odhalili o krátko pred 15.30.

Nápis na moste v Štúrove počas odhaľovania sochy Ľ. Štúra v meste. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Na samotnom odhaľovaní sochy sa zúčastnili stovky ľudí. Viali tam slovenské vlajky, vlajky Matice slovenskej, ale aj vlajky extrémistov. Tí ich po výzvach matice odmietli stiahnuť dole. Na udalosť dohliadali policajné zložky, vrátane ťažkoodencov.

„Štúr nám daroval reč, preto mohol skončiť v ankete o najväčšieho Slováka prvý, nie druhý,“ povedal na slávnostnom akte Maroš Smolec, správca Matice slovenskej. „Verím, že pamätník bude obyvateľstvo spájať a nie rozdeľovat, aj Štúr spájal a tak by to chcel aj on. Verím, že tento pamätník zostane nepoškvrnený aj v budúcnosti, tak si to Štúr zaslúži,“ dodal.

Na akte odhaľovania sochy sa zúčastnili aj dôležití ľudia. Prišiel aj bývalý prezident Ivan Gašparovič.

Bývalý prezident Ivan Gašparovič. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

V meste sa k maďarskej národnosti hlási 68 percent obyvateľov a za Slovákov sa považuje 28 percent obyvateľov.

Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štúra rezonovala v Štúrove viac ako dve desaťročia. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na osadenie pamätníka začiatkom januára tohto roka. Mestské zastupiteľstvo však s jeho umiestnením na dunajskom nábreží nesúhlasilo.

Správu aktulizujeme