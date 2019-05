Hazard by mali regulovať mestá a obce, tvrdí opozícia aj primátori

Hazard by bolo možné najefektívnejšie regulovať vtedy, ak by mestá a obce mohli hazardné hry zakázať svojím rozhodnutím bez komplikovaného procesu naviazaného na predchádzajúcu petíciu občanov. Za prijatie novely zákona o hazardných hrách, ktorú na májovú schôdzu Národnej rady SR predkladá hnutie OĽaNO, sa okrem jej zástupcov a predstaviteľov strany Spolu - občianska demokracia vyslovili na pondelkovej tlačovej konferencii aj primátori slovenských miest.

Poslankyňa hnutia OĽaNO Anna Verešová skonštatovala, že ak sa v súčasnosti rozhoduje o sociálnych balíčkoch a rozhodnutiach, ktorých cieľom majú byť prorodinné opatrenia, práve takýto zákon rozširujúci kompetencie samospráv v oblasti hazardu má veľký význam. „Tento zákon totiž výrazne vplýva na rodiny,“ zdôraznila, pripomínajúc negatívne javy, ktoré závislosť od hrania hazardných hier generuje.

Líder Spolu – občianska demokracia Miroslav Beblavý je presvedčený o tom, že ak poslanci NR SR dajú samosprávam zvýšenú kompetenciu rozhodnúť o hazarde na svojom území, rozhodnutie bude oveľa lepšie korešpondovať s vôľou tých, ktorých sa to bezprostredne týka. „Mestá a obce budú môcť rozhodnúť, či ho zakážu, prípadne, že ho neskôr povolia, teda, ak to neprinesie to, čo si od toho sľubovali, môžu to zvrátiť. Chceme, aby tí, ktorých ľudia volia, mohli zvoliť rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre ich obyvateľov,“ uviedol Beblavý.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo poukázal na to, že hazard nepredstavuje len etický a morálny problém, ale formuje aj charakter mestského územia. „V mestskej štruktúre sa čoraz viac ukazujú budovy, ktoré sú zatemnené, stávajú sa akýmisi mŕtvymi bodmi vo verejnom priestore,“ zdôraznil a pripomenul jednoznačnú vôľu Bratislavčanov zakázať hazard v ostatnej petícii.

Primátor Nitry Marek Hattas upozornil na to, že novela zákona o hazardných hrách z roku 2016 znížila v Nitre počet herní, no reguláciu herných prístrojov nepriniesla. „V Nitre ich počet od decembra 2016 do januára 2019 stúpol viac ako o štvrtinu,“ informoval. Zvýraznil, že riešenie hazardu, ktoré je príčinou zničených životov, rozvrátených rodín i zvýšenia kriminality, si vyžaduje súčinnosť občanov, samospráv i štátu. „Len ak budeme ťahať za jeden koniec povrazu, budeme môcť naozaj tento problém skrotiť,“ povedal Hattas.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár potvrdil, že príjmy, ktoré samospráve z prevádzok hazardu plynú, sa nedajú porovnať s nákladmi, ktoré sú s tým spojené v sociálnej či bezpečnostnej oblasti. „V súčasnosti sme prví, ktorí sú na rade pri riešení dôsledkov, no nemáme reálny nástroj, aby sme mohli predchádzať príčinám,“ upozornil.

Sprísnenie prevádzkovania hazardných hier, za ktoré sú považované už aj kvízomaty, priniesla novela zákona účinná od začiatku marca 2019. Hazardné hry možno prevádzkovať v herniach alebo kasínach. Zvýšil sa aj minimálny počet výherných prístrojov, v prevádzke ich musí byť minimálne 15. Tým sa má opätovne znížiť dostupnosť herní.

Posilnili sa aj kompetencie obcí, ktoré môžu na nimi určených 12 dní zakázať niektoré druhy hazardných hier. Zároveň budú môcť rozhodnúť o tom, že budú herne od škôl, školských zariadení alebo detských domovov vzdialené najmenej 200 metrov.