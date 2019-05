Danko vyzval Cséfalvayovú, aby odišla z koalície, ak to chce, ona odmieta

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vyzval poslankyňu NR SR Katarínu Cséfalvayovú (Most-Híd), aby odišla z koalície, pokiaľ to chce. Vyčíta jej, že sa jej dlhodobo nič nepáči, ale pozíciu získanú vďaka účasti v koalícii si užíva. Reagoval tak na jej vystúpenie v pléne. Cséfalvayová jeho výzvu odmieta, nemieni prenechávať miesto rôznym extrémistom.

„Ak chceš odísť z koalície, tak odíď, aj tak raz odídeš,“ poznamenal s tým, že by raz za čas mohla uznať koalícii aj niečo dobré. Danko zdôrazňuje, že chce mať dobré vzťahy na všetky strany, čo však podľa neho neznamená, že sa mení orientácia zahraničnej politiky Slovenska a jeho postoj k nej.

Cséfalvayová sa už neraz dostala do sporu s SNS pre svoje názory v otázke zahraničnej politiky aj v súvislosti s postojom SNS voči Rusku. V utorok si predsedníčka Zahraničného výboru NR SR vyslúžila kritiku po tom, čo upozorňovala v rozprave na spochybňovanie ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO.

„Tu na Slovensku zatiaľ po dvoch desaťročiach zahraničnopoli­tického konsenzu a spoločných deklarácií ústavných činiteľov sme sa pomerne dynamicky prehupli do doby, keď sú naprieč politickým spektrom spochybňované naše členstvo v EÚ a NATO, atakované naše spojenecké väzby a kolektívna bezpečnosť, pre ktorú sme sa dobrovoľne rozhodli, dostáva nálepky rovnocenné s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968,“ vyhlásila.

Rozpad konsenzu podľa nej znamená, že zahraničnopolitické témy sa čoraz intenzívnejšie stávajú témou vnútropolitickej súťaže. „To by samo osebe vôbec nemuselo byť na škodu veci, ale, bohužiaľ, nám éter ovládli extrémisti a populisti a v ich koktaile sa varíme ako tá povestná žaba,“ povedala s tým, že na vlne populizmu sa neraz vezú aj štandardné strany.

Danko pripomenul deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov prezidenta SR, premiéra a šéfa parlamentu z jesene 2017, podľa ktorej vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO. Danko zopakoval, že na jeho postoji pri tejto deklarácii sa nič nezmenilo. K deklarácii sa pripojili prezident Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko a vtedajší predseda vlády Robert Fico (Smer).

Cséfalvayová v reakcii uviedla, že víta tento jeho postoj, ale nerozumie potom, prečo SNS zablokovala jej návrh deklarácie k 15. výročiu členstva SR v EÚ. „Nerozbíjam tu koalíciu, som jedna z posledných, ktorí tu ešte bránia a ctia si programové vyhlásenie vlády v zahraničnopo­litických otázkach. Nie, nemienim odstupovať z pozície a odchádzať z koalície. Nebudem tu vyprázdňovať priestor extrémistom,“ dodala.

Danko následne Cséfalvayovej vyčítal, že nevníma iný názor. Je ochotný s ňou diskutovať, jej vystúpenie bolo podľa neho však za hranou. Tvrdí, že pokiaľ by ňou navrhovaná deklarácia bola len k členstvu v EÚ, SNS by ju podporila. Zároveň poukázal na to, že Cséfalvayovej návrh neprešiel ani na Koaličnej rade.