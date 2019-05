Stromček skončil ako generálny manažér Smeru. Je za tým komunikácia s Kočnerom?

Viktor Stromček v minulosti pôsobil ako štátny tajomník ministerstva dopravy. Vlani na jar prijal ponuku stať sa generálnym manažérom Smeru, na tomto poste nahradil ministra práce Jána Richtera. O odchode Stromčeka na tomto poste informoval portál topky.sk.

TV noviny uviedli, že majú k dispozícii správy medzi Viktorom Stromčekom a obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom. Zachytili ich vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Sú súčasťou spisu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o rozšírení dôvodov väzby pre kontroverzného podnikateľa o takzvanú úteku v prípade obvinenia z falšovania televíznych zmeniek. Zatiaľ však nie je jasné, či bola práve komunikácia s Kočnerom dôvodom jeho odchodu z funkcie.

Stromček medializované informácie označil za špekulácie

Viktor Stromček však vo svojom stanovisku medializované informácie označil za špekulácie. „Už v roku 2015 som oznámil, že po úspešnej realizácii najväčšieho investičného projektu v strednej Európe, odídem v roku 2018 z verejného života do súkromnej sféry. Po dohode s vedením strany Smer-SD na jeseň minulého roku som svoj odchod z politiky oddialil na obdobie po skončení a vyhodnotení prezidentských volieb. A presne v duchu tohto rozhodnutia som k 30. 4. 2019 ukončil svoje pôsobenie na pozícii generálneho manažéra strany. Taká je skutočnosť a všetky iné dôvody, s ktorými prišli niektoré médiá, sú čistými špekuláciami postavenými na vode,“ reagoval Stromček.

Fico hovorí o snahe uškodiť Smeru

Predseda Smeru Robert Fico pre Pravdu uviedol, že Stromček po úspešnom ukončení projektu automobilky v Nitre, za ktorý zodpovedal, odmietal akékoľvek iné nominácie a jasne avizoval svoj odchod do súkromnej sféry.

„Ako predsedovi strany Smer-SD je mi ľúto, že V. Stromček svoje predstavy o odchode z politiky naplnil. Ďakujem mu za množstvo dobre vykonanej práce, či už na úrovni štátnej alebo straníckej,“ dodal Fico.

„Rovnako odmietam rôzne smiešne špekulácie o iných dôvodoch ukončenia politickej kariéry V. Stromčeka. Je to opäť urputná snaha vyrobiť z úspešného životného príbehu kauzu, ktorá má uškodiť strane Smer-SD,“ doplnil predseda Smeru.

Pellegrini: Stromček požiadal o uvoľnenie sám

O uvoľnenie z funkcie generálneho manažéra strany Smer požiadal Stromček osobne na poslednom rokovaní predsedníctva strany, uviedol premiér a podpredseda strany Smer Peter Pellegrini počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Trebišove s tým, že o jeho nástupcovi sa na spomínanom predsedníctve nehovorilo.

„Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, išlo akoby o oznámenie z jeho strany. Myslím, že v zmysle našich stanov spadá toto rozhodnutie do kompetencie samotného predsedu strany. Neviem, či k tomu aktu už došlo, ale môžem potvrdiť, že oficiálne takáto vec na predsedníctve zaznela,“ povedal.

Predpokladá, že Stromček si s predsedom Smeru Robertom Ficom dohol termín, ku ktorému odíde zo svojej funkcie.

Podľa premiéra Stromček nepožiadal o uvoľnenie z funkcie na základe nejakej politickej udalosti. „Z jeho úst som naozaj skôr cítil nejaký ľudský dôvod,“ spresnil premiér Pellegrini.

Predseda vlády tvrdí, že nevie o komunikácii Stromčeka s Kočnerom, obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, čo je podľa medializovaných informácií dôvodom jeho odchodu z funkcie. „Môžem 100-percentne potvrdiť, že na rokovaní predsedníctva o takomto niečom nepadlo ani len slovko,“ uzavrel.

Podpredseda Smeru a poslanec NR SR Juraj Blanár uviedol, že osobne so Stromčekom zatiaľ nehovoril. „Každý má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť urobiť nejaký krok a vzdať sa funkcie bez toho, aby musel všetkých o tom informovať a ja toto rozhodnutie pána Stromčeka rešpektujem,“ uviedol. Medializované informácie o tom, že Stromček komunikoval s Marianom Kočnerom, Blanár nekomentoval.

Matovič: Stromček bol peňaženka Smeru

Po zverejnení takýchto smsiek by v každom civilnom štáte strana, ktorá takéhoto človeka mala za druhého najvyššieho vo svojej hierarchii, okamžite požiadala o predčasné voľby a popýtala voličov o vyslovenie dôvery či nedôvery. Vyjadril sa počas tlačového brífingu na margo Stromčeka šéf OĽaNO Igor Matovič.

Ďalej uviedol, že Stromček bol dlhé roky peňaženkou strany Smer, nasadenou na tie najdrahšie projekty, pričom cez jeho ruky pretiekli miliardy eur. Vzniknutá situácia a reakcia strany Smer je podľa Matoviča len dôkazom snahy „upratať kľúčového človeka, ktorý používal maximálnu ochranu.“

Zároveň vyzval predsedu vlády Pellegriniho, aby okamžite zvolal tlačovú konferenciu, „ospravedlnil sa ľuďom a zasadil sa o to, aby každé jedno euro, ktoré prešlo rukami Stromčeka bolo prešetrené.“ Ak tak neurobí, Matovič sa o to v prípade, že sa vo voľbách jeho strana dostane k moci, chce pričiniť sám. Rovnako tak vyzval aj generálneho prokurátora, aby začal ex offo konať a preveril Stromčekove majetky.

Politológ: Jeho hlava musela padnúť

Politológ Tomáš Koziak mieni, že pokiaľ sú zverejnené správy pravdivé, pozícia Stromčeka v Smere bola neudržateľná. „Je to niečo, čo nie je akceptovateľné, Smer sa snaží strániť od Kočnera a všetkého, čo s ním súvisí. Toto je niečo, kvôli čomu zrejme musela padnúť Stromčekova hlava,“ nazdáva sa Koziak.

Politológ tiež vysvetlil, že pozícia generálneho manažéra je významný post. „Tento človek riadi vnútorný chod strany, má na starosti organizačné záležitosti, takže je to určite veľmi vplyvná pozícia. Ak je človek na takomto poste spájaný s Kočnerom, je to pre túto stranu zlý bod,“ doplnil politológ Koziak.

Prevláda zdržanlivosť

Ďalší predstavitelia strany Smer sú v reakciách zdržanliví. „K týmto témam sa nevyjadrujem,“ reagoval člen predsedníctva strany Ľubomír Petrák na otázku Pravdy, prečo Stromček odišiel a či to súviselo s jeho komunikáciou s Marianom Kočnerom. Ani ďalší člen predsedníctva Juraj Blanár nekomentoval správy o komunikácii s Kočnerom, potvrdil však, že Stromček skončil. „Nič viac k tomu neviem povedať,“ uviedol Blanár. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer) priznal, že dôvody Stromčekovho rozhodnutia nepozná. „Tiež som to nevedel, dozvedel som sa to z médií, je to pre mňa nová informácia a dôvody nepoznám. Tieto veci sa nedejú zo dňa na deň, vedenie bolo zrejme informované o tom, že končí. Ja nie som členom vedenia,“ uzavrel Jarjabek.

Stromček si písal s Kočnerom Ako uvádza portál TV noviny, všetky správy sú zo 6.6.2017. Písali si cez mobilnú aplikáciu Whatsapp. Prvá správa je v spise zachytená od Mariana Kočnera. Stromčeka žiada o nasledovné údaje: „Zdravím Viktor. Potreboval by som k tej záležitosti nasledovné informácie: 1. kde sa vec vyšetruje (presné oddelenie), 2. ak viem, tak aj meno vyšetrovateľa, 3. ak vieme, tak aj meno dozorového prokurátora. Podľa toho odporučím vhodného právneho zástupcu. Marian K.“ V ten istý deň Viktor Stromček reaguje na Kočnerovu správu s tým, že mu zistil meno vyšetrovateľa aj prokurátora. Viktor Stromček: „Marian v prvom rade veľmi pekne vďaka za ochotu. Vami požadované info preposielam. Trpezlivo teda počkám na Váš návrh. Ešte raz vďaka a prajem pekný deň ;)“ Viktor Stromček: „1.vec vyšetruje: Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov-východ, Sputniková12. 2. vyšetrovateľ por.Vladimír Kimlička, 3. prokurátor: Mgr. Boris Brenčič, Okresná prokuratúra BA II., Kvetná 13.“ O dve minúty po tejto správy píše Stromček znova, správu v znení: „Ok. Zajtra rozhodím sieť.“ Zdroj: TV noviny

Podnikateľa Kočnera nedávno obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Koncom marca Kočnera spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Kočner je tiež obžalovaný v kauze falšovania miliónových zmeniek TV Markíza. Údajne sa pokúšal kontaktovať aj súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského cez viaceré osoby, čo Lučanský potvrdil.