OĽaNO chce, aby poslanci stiahli návrh o povinnej predškolskej dochádzke

„Dôrazne žiadame vládnu koalíciu, aby zákon stiahla, aby nezasahovala do práv rodičov slobodne vychovávať svoje deti v predškolskom veku,“ vyhlásila poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (OĽaNO). Pripomenula, že podľa návrhu musia rodičia, ktorí budú chcieť dieťa vychovávať individuálne, zabezpečiť učiteľa so vzdelaním na úrovni učiteľa materskej školy a za túto službu musia platiť. „Rodičia, ktorí nedajú dieťa do škôlky, budú pokutovaní. Obec uloží rodičom pokutu 331 eur a to aj vtedy, ak dieťa vynechá bez ospravedlnenia viac ako tri dni v mesiaci,“ upozornila Remišová.

Predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO) upozornila, že štát nevie riešiť situáciu detí v osadách a situáciu sociálne znevýhodnených detí. Návrh jedného roka povinného predprimárneho vzdelávanie považuje za nepostačujúci pre deti, ktoré majú rôzne problémy a rôzne nároky na vzdelávanie. Povinnosťou štátu je podľa nej zabezpečiť miesto v škôlke pre všetkých, ktorí to potrebujú. „Ak sa zákon má zmeniť a zacieliť na deti, ktoré majú problém so zaškolenosťou, nemá sa to robiť týmto návrhom zákona,“ pripomenula.

Poslanci tiež kritizovali, že tieto dôležité systémové zmeny sa dejú cez poslanecké návrhy a nie vládnymi návrhmi, kde je dostatočný priestor na pripomienkovanie. Problémom je podľa nich aj nedostatočná kapacita škôlok a nesystémovosť vo financovaní.

Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer) a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Poslanci majú o návrhu rokovať na záver schôdze.