Most-Híd: Kto chce spievať hymnu iného štátu, nebude pokutovaný

Teraz už je jednoznačné, že ten, kto chce spievať hymnu iného štátu, nemôže byť za to pokutovaný alebo inak stíhaný. Na tlačovej besede to uviedol predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár.

Reagoval tak na schválenie novely zákona o štátnych symboloch, ktorou sa vyrieši hranie alebo spievanie hymien iného štátu. „Prvá novela zákona mala rôzne výklady. Nezakazovala však spievať alebo hrať hymnu ani za to udeľovať pokuty. Ministerstvo vnútra k tomu vydalo uznesenie," vysvetlil Bugár. V zákone však ostala možnosť udelenia pokuty až do výšky 7 000 eur. Týka sa dresov slovenskej hokejovej reprezentácie.

Podľa Bugára niektorí poslanci zneužili nejednoznačný výklad prvej novely na vyvolanie napätia. „Desať rokov, odkedy existuje Most-Híd, sa snažíme udržiavať a budovať normálny vzťah väčšiny s menšinou. Podarilo sa nám to. Napätie medzi Slovákmi a Maďarmi je minimálne," dodal podpredseda parlamentu.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák uviedol, že táto vládna koalícia nevznikla z lásky. Tvoria ju ideologicky odlišné strany. „O to viac si vážim postup koaličných partnerov. Chcem sa im poďakovať, že sme našli spoločnú reč. Tiež ďakujem opozícii, že náš návrh podporila.

Parlament schválil ďalšiu novelu zákona o štátnych symboloch, ktorou sa vyrieši zákaz hrania alebo spievania hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Do zákona sa vloží nová veta: „Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu." Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál ešte 17. apríla. Zákonodarcovia rozhodovali o tejto už tretej novele zákona o štátnych symboloch v tomto roku v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela zákona o štátnych symboloch SR, ktorú parlament schválil 27. marca, zamedzila hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Nezaradený poslanec Zsolt Simon vtedy uviedol, že koalícia tým eskaluje napätie medzi Maďarmi a Slovákmi. Simon sa obával, že Maďarsko prijme recipročné opatrenie, v ktorom zakáže slovenskej menšine v Maďarsku spievať slovenskú štátnu hymnu.

Prezident Andrej Kiska v utorok opätovne nepodpísal novelu zákona o štátnych symboloch, ktorú parlament druhýkrát schválil v piatok 10. mája. Keď poslanci schválili novelu prvý raz – ešte koncom marca, vyvolalo to menší spor v koalícii. SNS totiž do legislatívy dala ustanovenie, podľa ktorého by sa na Slovensku nemohli spievať cudzie hymny bez prítomnosti oficiálnej delegácie cudzej krajiny. Vášne to vyvolalo najmä medzi maďarskými občanmi. Poslanci NR SR za Most-Híd, ktorí za novelu vtedy zahlasovali, tvrdili, že materiál poriadne nečítali. Neskôr predseda strany Béla Bugár priznal, že im táto kauza uškodila.

Kiska novelu, ktorú poslanci schválili v marci, vetoval s tým, že ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty. Kiska poukázal na vágnosť použitých pojmov v súvislosti s právnou úpravou použitia štátneho znaku na športovom odeve reprezentáciou Slovenskej republiky. To môže podľa neho v praxi vytvárať veľký priestor na interpretáciu a spôsobiť tak právnu neistotu. Následne sa koalícia dohodla, že novelu sa pokúsia bez hlasov Mosta-Híd schváliť opäť, pričom Most-Híd pripraví vlastný legislatívny materiál, ktorým sa sporné ustanovenie o spievaní hymien upraví. V piatok 10. mája poslanci Kiskovo veto prelomili.