V okrese Trebišov vzniklo za rok vyše 1 200 pracovných miest, konštatovala vláda na výjazdovom rokovaní

Konštatovala to v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Trebišove. Kabinet zároveň vyčlenil dotáciu pre samosprávy a organizácie v okrese presahujúcu 1,2 milióna eur.

„V okrese Trebišov sa podarilo znížiť počet dlhodobo nezamestnaných. To sú tí, ktorí majú najväčšie problémy nájsť si prácu. To sú tie najzraniteľnejšie skupiny a v Trebišove sa podarilo tento počet znížiť o 50 percent,“ uviedol na tlačovej besede predseda vlády Peter Pellegrini.

„Akčný plán mal ambíciu vytvoriť viac ako 1 500 pracovných miest. K dnešnému dňu je v okrese Trebišov vytvorených viac ako 2 700 nových pracovných miest, čiže aj tento parameter sa podarilo naplniť a je perspektíva, že sem prídu noví investori,“ uviedol na tlačovej besede po rokovaní vlády jej podpredseda Richard Raši.

Akčný plán okresu Trebišov ministri schválili v roku 2016 s predpo­kladaným rozpočtom 92,6 milióna eur.

Vláda ako tradične na výjazdových rokovaniach aj v Trebišove vyčlenila dotáciu pre samosprávy a organizácie v okrese. Na 73 projektov rozdelila viac ako 1,2 milióna eur. Mesto Trebišov získalo na zateplenie a revitalizáciu kultúrneho strediska príspevok 200 tisíc eur. Z ďalších podporených projektov pôjde 90 tisíc na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku v Čiernej nad Tisou a 34 tisíc na rekonštrukciu Klubu dôchodcov v Sečovciach.

Do pôvodného zoznamu priamo na zasadnutí pribudla dotácia 130 tisíc eur na dokončenie infraštruktúry štadióna v Trebišove, 100 tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácii v Kráľovskom Chlmci a 20 tisíc pre sociálny podnik v obci Veľaty.

Vláda prijme plán na dobudovanie vodovodov a kanalizácií

Vláda v blízkom období predloží a schváli národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií na území Slovenskej republiky. Premiér to oznámil po výjazdovom rokovaní vlády. „Pôjde o strategický dokument s konkrétnymi cieľmi, parametrami a záväzkami aj s vyčlenením finančných prostriedkov i dobou ukončenia jednotlivých projektov,“ uviedol.

Premiér konštatoval, že v regiónoch pretrváva problém s nevybudovanými alebo nedokončenými vodovodmi a kanalizáciou. Doterajší spôsob vyčleňovania menších súm na takéto projekty z Environmentálneho fondu podľa neho neumožňuje obciam, aby ich úspešne dokončili.

„Nie je možné, aby v 21. storočí v jednej z najvyspelejších krajín sveta mali ľudia problém dostať sa k pitnej vode alebo mali problém s odpadovou vodou tak, aby sme neznečisťovali životné prostredie. Toto musí byť priorita vlády, toto je o kvalite života ľudí v každom kúte Slovenska a v krátkom období vláda takýto dokument schváli a ešte v tomto volebnom období ho začne čiastočne realizovať,“ konštatoval premiér.

Na tieto projekty bude treba podľa neho „namixovať“ zdroje z eurofondov aj štátneho rozpočtu i so záväzkom vlády vyčleňovať prostriedky na najbližšie roky. Dodal, že pri realizácii tohto plánu treba nastaviť jasné pravidlá a vylúčiť akýkoľvek politický vplyv. „Ak to nezačneme riešiť rázne a takto masívne, tak sa nepohneme. Pôjde o robustnú aktivitu, ktorej by sme mali byť svedkami na najbližších päť šesť rokov,“ konštatoval.