SIS nemá žiadne poznatky o kontakte medzi Valkom a Vadalom, tvrdí Gábor Grendel

Slovenská informačná služba (SIS) nemá poznatky o tom, že by mal jej bývalý riaditeľ Ján Valko kontakty s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom. Vyplýva to z výsledkov kontroly SIS, ktorou sa v stredu zaoberal parlamentný výbor pre kontrolu činnosti SIS. Informoval o tom predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO).

„Na dnešnom rokovaní výboru riaditeľ SIS predložil správu, ktorá vychádzala z veľmi podrobnej kontroly v rámci všetkých spravodajských sekcií v SIS. Záver tejto kontroly je taký, že SIS nemá žiadne poznatky o tom, že by bývalý riaditeľ mal mať akékoľvek kontakty s touto osobou,“ povedal Grendel.

Ozrejmil, že o predloženie výsledkov kontroly požiadal v súvislosti s medializovanými informáciami o prepojeniach Vadalu na bývalé vedenie spravodajskej služby. Informáciu o výsledku podľa jeho slov vzali na vedomie. „Spoliehame sa na to, že tá kontrola bola naozaj dôkladná,“ dodal.

Skonštatoval, že pre účely výboru je táto vec ukončená. „Ak by sa v budúcnosti ukázalo, či už prostredníctvom nejakých prepisov oficiálnych odposluchov z talianskej strany, že tie informácie sú mylné, určite sa k tomu vrátime,“ povedal Grendel.

Informácie o Vadalových kontaktoch na Slovensku priniesol denník Sme. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi. Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur. Rovnako, že si kúpil vtedajšieho šéfa SIS Jána Valka. Ten odmieta, že bol s podnikateľom v kontakte. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné.