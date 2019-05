Plyn z USA bude môcť kupovať aj Slovensko

V Hackberry ste povedali, že ide nielen o historickú udalosť, ale že zároveň nová trasa exportu LNG posilní vzájomné obchodné vzťahy aj mimo energetickej oblasti.

Najprv chcem pripomenúť, že v Európe sme investovali takmer 700 miliónov eur na posilnenie plynovej infraštruktúry tak, aby každá členská krajina EÚ mala prístup k trom rôznym zdrojom plynu vrátane skvapalneného LNG.

Samozrejme, že ide o peniaze; americká strana si uvedomuje, že trh v Európe je z pohľadu konkurencieschop­nosti veľmi náročný a že treba vedieť konkurovať všetkým tradičným dodávateľom, ktorí v súčasnosti zásobujú plynom európske štáty.

V prípade Slovenska to bude možné cez terminál v Poľsku a verím, že o niekoľko rokov aj cez terminál v Chorvátsku prostredníctvom maďarsko-slovenského prepojenia. Teraz späť k otázke. Terminál, ktorý sme v Hackberry otvárali, zvýši súčasnú produkciu amerického LNG určeného na export o 20 miliárd kubických metrov ročne. V priebehu niekoľkých rokov sa chcú Spojené štáty dostať na úroveň 120 miliárd, ktoré budú schopné vyvážať do zahraničia.

Aká je dovedna dovozná kapacita Európy?

V súčasnosti je to 210 miliárd kubických metrov LNG. Budujú sa nové terminály v Chorvátsku a Grécku, Nemecko uvažuje o dvoch ďalších termináloch. Rozširuje sa kapacita terminálov v Poľsku aj Litve. Spojené štáty môžu byť dôležitým partnerom v súvislosti s tým, ako budeme diverzifikovať zásobovanie Európy plynom z rôznych destinácií. Preto išlo v Hackberry o historický moment.

Biznis je však o peniazoch. Myslíte si, že USA dokážu ponúknuť lacnejšie svoj LNG, ako je cena ruského plynu prúdiaceho na Slovensko cez plynovod?

Bol som prekvapený po rozhovoroch s prezidentom Trumpom aj so šéfom spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať terminál v Hackberry. Vyplynulo, že všetky dodávky LNG, ktoré sa tam pripravia na export, sú už na 20 rokov vopred zazmluvnené.

Čiže fakticky ide o skvapalnený plyn, ktorý je už na dlhé obdobie predaný. Veľká časť objemu bude smerovať do Európy. Jednotlivé plynárenské spoločnosti a jednotlivé štáty si budú môcť určiť, ako si chcú poskladať svoj energetický mix.

Samozrejme, že ide o peniaze. Americká strana si uvedomuje, že trh v Európe je z pohľadu konkurencieschop­nosti veľmi náročný a že treba vedieť konkurovať všetkým tradičným dodávateľom, ktorí v súčasnosti zásobujú plynom európske štáty.

Mohla by EÚ vyjednávať s USA o cene LNG ako celok, aby členské štáty dosiahli čo najprijateľnejšiu cenovú ponuku?

Myslím si, že toto sa bude diať hlavne na úrovni spoločností, ktoré obchodujú s plynom, pretože tak to dosiaľ funguje. Naším poslaním je, aby sme vytvorili čo najlepší rámec pre obchodné vzťahy a čo najlepšiu politickú atmosféru, aby obchod s LNG prekvital a aby sme urobili maximum pre posilnenie infraštruktúry pre spracovanie skvapalneného plynu, čiže pre distribúciu v rámci Európy. V tom vidím poslanie EÚ. Vítaný je každý, kto ponúkne dobrú cenu a kto tento obchod nebude spájať s politickými záväzkami.

Zjednodušene povedané: USA chcú do Európy predávať LNG, môže za to EÚ očakávať na revanš, že Trump neuvalí clá na import automobilov z únie?

Aktuálne rokujú v Spojených štátoch experti Európskej komisie ohľadom všetkých obchodných otázok. Na záver mojej cesty do USA mám ešte rokovať s hlavným poradcom šéfa Bieleho domu pre ekonomiku, určite budeme o tom hovoriť. Americkému prezidentovi som ukázal dva dôležité grafy o tom, ako sa napĺňa dohoda, ktorú v minulom roku dosiahol s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Išlo jednak o to, ako zvýšime dovoz LNG do Európy, jednak o to, ako zvýšime obchod so sójou. V prvom prípade export narástol o 270 percent, druhom prípade okolo 115 percent. Vnímam to tak, že Európa potvrdila svoj záujem o konštruktívne vzťahy a podobne nám záleží na riešení problémov.

Do Hackberry ste leteli spolu s Trumpom v prezidentskom špeciáli. Čo môžete prezradiť z debaty?

Dozvedel som sa, že som prvý cudzinec, ktorý nastúpil na palubu Air Force One od príchodu pána Trumpa do Bieleho domu. Bola to teda mimoriadna udalosť. Počas letu sme sedeli v zasadačke vedľa prezidentovej pracovne. Strávili sme spolu niekoľko hodín, cestou tam aj naspäť do Washingtonu. Boli tam aj členovia Kongresu USA, ktorí prezidenta sprevádzali (Vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi Washingtonom a pobrežím amerického štátu Louisiana, kde sa nachádza Hackberry, je približne až 1 900 kilometrov, poz. red.).

Oceňujem na prezidentovi Trumpovi, že je absolútne bezprostredný. Veľmi rád si vypočuje názory svojho okolia. Mal okamžitú odpoveď na akúkoľvek otázku. Veľa rozmýšľa a je plný energie.

Rozprávali sme sa o Amerike, o Európe, o záležitostiach, ktoré dominujú v medzinárodnom živote. Bolo vidieť, že sa už chystá na ďalšiu volebnú kampaň v snahe získať druhý prezidentský mandát. Bol som súčasťou jeho autokolóny, takže som videl, ako ho vítali tisíce ľudí na ceste z letiska do Hackberry aj cestou naspäť.

VIDEO: Marošovi Šefčovičovi sa dostalo ojedinelej pocty od Donalda Trumpa. Podpredseda Európskej komisie zo Slovenska a prezident Spojených štátov spolu leteli z Washingtonu do amerického mesta Hackberry, kde sa v stredu zúčastnili na slávnostnom otvorení novej námornej trasy umožňujúcej prepravu skvapalneného plynu do Európy.