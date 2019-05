Bugár: Ak Matovič niekomu ponúkne pomoc, je to smrteľný bozk. Kollár poslal Matoviča k ušnému

Boris Kollár pred pár dňami hostil Marine Le Penovú a ďalších politikov, ktorí sa spájajú s extrémistami a nacionalistami. Nezníži to jeho koaličný potenciál? Kollár trval na tom, že ak bude mať jeho hnutie dostatok percent, budú takéto úvahy irelevantné a všetko ostatné sú iba „politické tanečky“. Dôrazne však odmietol spájanie Sme rodina s akýmikoľvek neonacistickými prejavmi a vylúčil spoluprácu s ĽS NS. Rovnaké stanovisko voči kotlebovcom zaujal aj Béla Bugár. Spoluprácu s Borisom Kollárom však neodmieta. Dodal, že na prvom mieste je program strany.

Politici sa dotkli aj témy štátnych symbolov a spievania hymny. Podľa Bugára bolo cieľom tých, ktorí chaos okolo novely odštartovali, vyvolať napätie a emócie. Podľa Kollára novelu vôbec nebolo treba a nech si každý spieva kde chce a čo chce.

Mohla však táto kauza poškodiť strane Most-Híd? Viaceré prieskumy naznačujú, že by mohla ostať pred bránami parlamentu. Bugár sa toho však neobáva. Spájanie s SMK zároveň vylúčil, keďže strane ponúkol spoluprácu už trikrát a trikrát ho odmietli. Zaoberať sa nemieni ani šéfom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý ponúkol spoluprácu mimoparlamentným stranám SMK a KDH. „Ak Matovič niekomu ponúkne pomoc, je to smrteľný bozk,“ povedal Bugár. Podľa Kollára sa Matovič snaží rozoštvať aj Sme rodina. „Chcel by som mu odkázať, nech už konečne navštívi ušného. Miesto toho, aby sa zaoberal vlastnou stranou, ktorá sa mu rozpadáva a ďalší poslanci mu odchádzajú, snaží sa robiť komplikácie,“ povedal Kollár. Tvrdí, že Matovič sa snaží o odlákanie voličov spájaním s Robertom Ficom. „Už som to stokrát povedal, že so Smerom Sme rodina nepôjde,“ dodal Kollár. „Ušné nebude stačiť,“ uzavrel Bugár.