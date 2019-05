S búraním na Rázsochách sa začne čoskoro, Kalavská podpísala zmluvu

S búracím prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách by sa malo začať najneskôr na konci júna. Zmluvu o zabezpečení prác so spoločnosťou Metrostav podpísala vo štvrtok priamo v areáli ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) za účasti premiéra Petra Pellegriniho (Smer). Kalavská avizovala, že do desiatich dní vyhlási súťaž na projekt nemocnice.

Na mieste starého skeletu rozostavanej nemocnice Rázsochy chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). „Vysielame jasný signál, že 30-ročná história sa ide meniť,“ povedal Pellegrini. Kalavská očakáva, že s výstavbou by sa mohlo začať do jedného roka. „Počas budúceho volebného obdobia by mohla byť dokončená,“ doplnil Pellegrini.

Nová univerzitná nemocnica bude podľa slov premiéra v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ponúkať najširšie portfólio špecializovaných výkonov, a takisto vytvorí kvalitné a moderné podmienky pre výskum a vzdelávacie aktivity.

Šéfka rezortu zdravotníctva pripomenula, že pacient je pre ministerstvo prioritou. „Pokiaľ bude stáť nová univerzitná nemocnica, ďalej pokračujeme v príprave investičných činností pre rekonštrukciu a modernizáciu ostatných existujúcich súčastí UNB,“ zdôraznila.

K štvrtkovému podpisu zmluvy sa pristúpilo po tom, ako Rada Úradu pre verejné obstarávanie zastavila konanie vo veci odvolania sa neúspešného uchádzača voči rozhodnutiu Úradu verejného obstarávania. Rada Úradu pre verejné obstarávanie tak urobila na základe stiahnutia odvolania od samotného neúspešného uchádzača.

S búraním skeletu sa malo začať pôvodne už na jeseň minulého roka. Voči tendru za viac ako 17,5 milióna eur bez DPH však podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietky talianska spoločnosť Despe, ktorá v ňom neuspela. Týkala sa najmä toho, či je možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov, ako to deklaroval Metrostav.

Ten predložil ponuku za viac ako 10,69 milióna eur a hovorí o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov. Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za viac ako 10,66 milióna eur, recyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu. O zákazku súťažil aj slovenský tandem Strabag – Destroy s ponukou za viac ako 10,08 milióna eur, recykloval by desať percent stavebného materiálu.

Novú nemocnicu v Bratislave v lokalite Bory stavia aj finančná skupina Penta. Premiér už v apríli pripustil, že nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou na Boroch mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť okolo roku 2024. Pellegrini tvrdí, že štátna nemocnica bude lepšia ako tá súkromná.

