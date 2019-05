Expremiérovi Ficovi sa vyhrážali smrťou, potvrdil Hrnko

Hrnko po výbore skonštatoval, že dôvody sú závažné, medzi nimi spomenul viacero vyhrážok zo Slovenska aj zo zahraničia. Doplnil, že niektoré osoby sa už podarilo identifikovať. Dôvody na pridelenie ochranky Ficovi budú podľa jeho slov naďalej každý mesiac prehodnocovať.

„Dôvody na to, aby poslanec Fico naďalej mal ochranku z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, sú relevantné. Sú to vyhrážky smrťou, dokonca boli niektorí páchatelia identifikovaní a mali schopnosti urobiť to, čím sa Ficovi vyhrážali. Sú to aj útoky na jeho príbuzných, matku, manželku,“ vysvetlil Hrnko.

Ministerka Saková uviedla, že dôvody pravidelne vyhodnocujú. „Raz mesačne dostávam správu od riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov a na základe týchto dôvodov je ochrana expremiéra naďalej predlžovaná,“ povedala.

Podotkla, že každá jedna vyhrážka musí byť pedantne preverovaná. Nechcela bližšie špecifikovať vyhrážky ani krajiny, z ktorých prichádzali. Informovala o tom, že ÚOÚČ nepreveruje podozrenia sám, ale aj s inými zložkami Policajného zboru a úzko podľa jej slov spolupracuje aj s odborom počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru a s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

Člen výboru Gábor Grendel (OĽaNO) nechcel tvrdiť, či je predĺženie ochranky Ficovi dôvodné alebo nie, keďže nemali možnosť nahliadnuť do dokumentov, z ktorých riaditeľ úradu citoval dôvody. „Musíme sa spoliehať na to, že tie dôvody sú relevantné alebo také, za aké ich vyhodnocuje úrad,“ skonštatoval.

Podotkol však, že Fico sa nie vždy správal v súlade s predpismi adekvátnymi posilnenej ochrane. Argumentoval tým, že v niektorých situáciách sám šoféroval auto bez ochranky. Tvrdí, že boli dni, keď ochranka nehlásila centrále úradu trasu a ciele jeho pohybu. Zdroje, z ktorých má informácie, nechcel odhaliť, povedal však, že riaditeľ úradu informácie nepoprel.

Člena výboru Ľubomíra Galka (SaS) dôvody na ochranku nepresvedčili. Podotkol, že samotné dôvody sa zdajú vážne, ale kroky, ktoré boli vykonané, považuje za neadekvátne. Rovnako kritizoval aj nedostatok času na vysvetlenie situácie s ochrankou výboru. „Nemajú záujem poriadne vysvetliť, prečo Robert Fico ochranku má. Ak by tie dôvody boli naozaj pravdivé, tak by vám ich mohli povedať,“ doplnil