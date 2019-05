Pellegrini kritizoval Blahu, že EÚ nazýva bandou lúzrov. Kisku za jeho výroky v zahraničí

„Pokiaľ sme niekoľko týždňov pred európskymi voľbami a jasne deklarujeme, že Európska únia je náš životný priestor, tak aby sa predseda európskeho výboru takýmto spôsobom vyjadroval na adresu Európskej únie je niečo, s čím nemôžem ako predseda vlády súhlasiť bez ohľadu na to, kto to hovorí, či je to náš člen alebo člen inej strany," dodal premiér.

Podľa Pellegriniho by sa mal takýchto vyjadrení zdržať. „Ako osoba má právo hovoriť, čo si myslí. Ale nemyslím si, že ako predseda európskeho výboru a nominant strany Smer-SD, ktorá podporuje členstvo v únii, by sa mal vyjadrovať takýmto opačným a niekedy až nepristojným spôsobom. Je to cez čiaru," uzavrel Pellegrini.

Predseda európskeho výboru Ľuboš Blaha 7. mája na svoju facebookovu stránku napísal, že EÚ predstiera, že je niečím viac, než sa zdá, ale pritom každý vidí, že je to len banda zakomplexovaných ‚lúzrov‘. Je plná nenávisti voči strednej Európe a našej kultúre a ľudia majú EÚ stále viac plné zuby.

Premiér opäť kritizoval aj výroky prezidenta

Prezident SR Andrej Kiska podľa premiéra Pellegriniho poškodzuje dobré meno Slovenska v zahraničí. Premiér počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente opäť kritizoval prezidentove výroky v zahraničí týkajúce sa vnútropolitickej situácie na Slovensku.

„Neochraňuje dobré meno našej krajiny, naopak, poškodzuje zahraničné meno SR, a to nikdy nebudem tolerovať, a to mu ani nikdy neodpustím, že sa takto ako hrdý Slovák ku svojej vlastnej krajine správa,“ vyhlásil premiér na adresu Kisku. „Zdá sa, že náš pán prezident začína povyšovať svoje politické ambície nad záujmy krajiny,“ doplnil.

Pripomenul, že s Kiskom sa nerozchádzajú pri zahraničnopoli­tickej orientácii Slovenska, obaja súhlasia s ukotvením krajiny v EÚ a NATO. Nezhodujú sa v pohľade na vnútornú politiku. „Tam, kde sa s pánom prezidentom absolútne rozlišujeme a nezhodneme sa, je vnútorná politika. V poslednom období sme vo viacerých prípadoch svedkami, že sa vnútorná politika čoraz viac premiešava aj so zahraničnou,“ priblížil s tým, že do vnútropolitických záležitostí sa nemá zaťahovať zahraničie.

Premiér už dávnejšie kritizoval Kiskove vyjadrenia, ktoré poskytol zahraničným médiám. Kiska následne na sociálnej sieti reagoval, že pred napojením mafie na štát si nemôžeme zatvárať oči.

VIDEO: Prezident Andrej Kiska sa pre nemecké noviny Die Welt vyjadril, že Slovensko je mafiánsky štát. Ako hodnotí pre TV Pravda slová prezidenta politický analytik Ján Baránek?