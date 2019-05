Vláda pravdepodobne opäť navrhne Šefčoviča za eurokomisára

Vláda pravdepodobne do novej Európskej komisie (EK) navrhne súčasného podpredsedu komisie Maroša Šefčoviča. Na rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti to uviedol premiér Peter Pellegrini s tým, že Šefčovič má podporu aj krajín V4.

„Osobne som poslal list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi i predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a naznačil im, že Maroš Šefčovič je hlavným kandidátom vlády, ktorého by som rád oznámil ako budúceho komisára, ale aj ako kandidáta na možno jednu z vyšších pozícií. V jeho prípade by šlo o tretie volebné obdobie a bude jeden z mála, kto tam bude dlhšie, lebo sa očakáva, že do komisie príde veľa úplných nováčikov, " dodal predseda vlády. Šefčovič je od roku 2014 podpredsedom Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu.

Nová Európska komisia sa bude formovať po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú od 23. do 26. mája. Na Slovensku si budeme svojich zástupcov voliť v sobotu 25. mája. Európska komisia je zložená z kolégia členov komisie z 28 členských štátov vrátane predsedu a podpredsedov. Členovia komisie, jeden z každého z členských štátov, zabezpečujú politické vedenie komisie počas jej päťročného funkčného obdobia.