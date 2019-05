Videopredpoveď: Aký bude víkend? Teploty stúpnu trojnásobne!

Prehánky, dážď, búrky. Nie je toho už dosť? Zdá sa, že mraky by sa mohli konečne začať trhať. Kde teda vykukne slnko? Kto si bude môcť na víkend naplánovať prácu v záhrade či výlet do prírody? Pozrite si našu krátku videopredpoveď. Zistíte tiež, aké počasie bude cez víkend. Ale najmä to, že teploty v niektorých častiach Slovenska vyletia poriadne hore!