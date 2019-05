Na diaľnici medzi Prešovom a Košicami zadržali migrantov

„Vodič bieloruského kamióna si všimol búchanie na svoju kabínu. Na vrch kabíny sa dostali dvaja migranti, ktorí najprv prerezali zvnútra plachtu, a tak vyliezli nahor. Chceli, aby vodič spomalil. Migranti zoskočili a krátko nato boli zadržaní dopravnou hliadkou, ktorú vyslalo operačné stredisko na základe telefonátu od slovenského kamionistu idúceho za Bielorusom. Migranti nemali doklady, prišli z Indie a Afganistanu,“ uvádza polícia.

Afganec išiel podľa polície peši z Afganistanu cez Irán, Turecko, Grécko, Macedónsko a Srbsko. Ind išiel z Indie do Bulharska letecky a z Bulharska do Srbska peši. V Srbsku sa zoznámili, spoločne prerezali plachtu a vliezli do spomínaného kamióna. Cieľom ich cesty bol nemecký Berlín.

VIDEO: Migranti v Prešove vyskakujú z kamióna, video je z konca apríla tohto roka.