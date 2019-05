Za homofóba roka sú nominovaní Harabin, Mistrík aj predstavitelia cirkvi

Siedmy ročník anti-ceny Homofób roka vyhlásili mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti homofóbii, informoval riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher. Do hlasovania o víťazovi sa môže zapojiť každý na webstránke ludskeprava.sk/ho­mofob až do piatka 5. júla.

Medializované výroky známych osobností podľa Weisenbachera hrajú dôležitú úlohu vo vnímaní menšín spoločnosťou. "Aj takto sa tvoria názory ľudí, ktoré môžu byť tolerantné, alebo naopak vedúce k spoločenskému napätiu, diskriminácii a porušovaniu ľudských práv. Trendom v ankete je síce úbytok vulgarizmov, no homofóbne výroky akoby sa presunuli od extrémistov do stredného prúdu a tradičných cirkví,“ podotkol.

Sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina nominovali za výrok: „Nie je možné, aby na základných školách naše deti učili dvaja homosexuáli, čo je v rozpore s ústavou.“ Róbert Mistrík sa do nominácie o anti-cenu dostal pre vyjadrenie: „Som proti tomu, aby páry rovnakého pohlavia mohli adoptovať deti. Tieto deti si to nezaslúžia, nemôžu sa k tomu vyjadriť a mohlo by to mať pre ne veľkou traumou v budúcnosti.“

Gréckokatolíckeho biskupa Milana Chautura medzi nominovaných zaradili pre konštatáciu: „Zdá sa, že podobným scenárom chce ktosi rozbíjať cirkev aj u nás. A to cez útoky na cirkev a jej predstaviteľov, na rodinu spôsobom LGBT a tiež útoky na ľudskú a osobnostnú personalitu cez gender-ideológiu.“ Youtubový kazateľ Marián Kuffa si miesto medzi nominovanými vyslúžil vetou: „KGB či Gestapo mohlo zasiahnuť proti suverenite štátu podobne ako niektoré úrady, výbory či komisie medzinárodných organizáciií Dnes majú liberáli a genderisti výbor GREVIO.“ Trnavský arcibiskup Ján Orosch je v siedmom ročníku anti-ceny Homofňob roka pre vyjadrenie: „Keď cítia vzťah lásky dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi a založia nejaké spoločenstvo, to nie je hriech – ako toto môže povedať kresťanský katolícky politik?“

Andrej Danko si cenu prevzal za rok 2018. Na snímke s Alenou Krempaskou z Inštitútu ľudských práv. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Víťazmi ankety sa v minulosti stali predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík, či poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“. Cenu si však odmietli prevziať. Minulý rok si ako prvý cenu prevzal predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Podľa organizátorov anti-ceny po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií aj zmiernil svoj postoj k LGBT menšine.

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 percentá, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. „Aj takýmto spôsobom môžeme povedať, že LGBT ľudí si vážime, v dobe, keď nenávisti v spoločnosti stále pribúda, je to potrebné viac ako kedykoľvek predtým,“ povedala Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.

Inštitút ľudských práv je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rovný prístup k všetkým deklarovaným ľudským právam pre všetkých. Dúhové Slovensko je neformálne združenie LGBT aktivistov a aktivistiek, ktorí sa angažujú za komplexné zrovnoprávnenie LGBT osôb.