Na diaľnici D1 čakajú vodičov v najbližších dňoch obmedzenia

Od pondelka (20. 5.) 10.00 h do stredy (22. 5.) 22.00 h bude prejazdných päť jazdných pruhov, tri v smere z Trnavy do Bratislavy a dva smerom z Bratislavy do Trnavy. Rovnako to bude platiť aj od stredy (22. 5.) 22.00 h do štvrtka (23. 5.) 6.00 h s tým, že doprava v smere do Bratislavy povedie už novým úsekom.

Od pondelka (27. 5.) 10.00 h do štvrtka (30. 5.) 22.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v smere z Trnavy do Bratislavy a tri jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy. Zároveň však vo štvrtok (30. 5.) od 19.00 do 22.00 h budú pre ďalšie práce prejazdné tri jazdné pruhy z Trnavy do Bratislavy a dva jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy.

„Účastníkov cestnej premávky touto cestou žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a opatrnosť, prípadne riadili sa pokynmi policajtov,“ poznamenal Szeiff.

VIDEO: Na stavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je v tuneli Prešov vyrazených zhruba 86 percent v kalote. Taktiež prebiehajú práce na nosných konštrukciách mostov, budovanie podporných skruží mostov a budovanie pilierov. Pozrite si zábery. (vysielané 9.5.2019)