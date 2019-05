Slovákom sa oplatí vrátiť sa pracovať späť domov na Slovensko, tvrdí Raši

Slovákom sa oplatí vrátiť sa pracovať späť domov na Slovensko z Írska najmä pre nižšie náklady na život. Dôvodom by však mohol byť aj tvrdý brexit či rodina. Presvedčený je o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Ten sa spolu s ministerskou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) zúčastnil v sobotu (18.5.) podvečer na slovenskom veľvyslanectve v írskej metropole na podujatí v rámci projektu Work in Slovakia - Good idea, o ktoré prejavilo záujem 90 Slovákov žijúcich v Írsku. Slovákom prišlo predstaviť pracovné ponuky desať zamestnávateľov najmä z oblasti IT, ale aj zdravotníctva.