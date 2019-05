Médiá a opozícia šíria nenávisť, prináša to bezpečnostné riziká, vyhlásil Fico

Na Slovensku médiá a opozícia šíria obrovskú nenávisť, musí sa to preto niekde odzrkadliť. Prejavuje sa to v bezpečnostných rizikách, ktoré sa objavujú. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady SR a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico. Vysvetľoval tak dôvody, prečo aj po skončení vo funkcii premiéra využíva naďalej štátnu ochranku.