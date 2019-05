Konečný by mal prejsť hlasovaním

Koalícia sa dohodla na podpore Romana Konečného za nového riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Doterajšieho námestníka NBÚ na tento post navrhol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Parlament by ho mal voliť tajne už dnes. Konečný môže získať aj časť hlasov opozície.

Doterajšiemu šéfovi NBÚ Jozefovi Magalovi sa skončí sedemročné funkčné obdobie 31. mája. Za jeho nástupcu Pellegrini vybral Konečného, doterajšieho druhého muža úradu. Minulý utorok jeho výber odsúhlasila vláda.

„Ide o veľmi profesionálnu nomináciu, ktorá nemá nič spoločné so žiadnou politickou stranou. Ide o ťažkého profesionála, ktorý po mnohých rokoch pôsobenia v informačnej službe zastával roky post námestníka NBÚ. Vláda ho preto považuje za toho najschopnejšieho a najodbornejšieho kandidáta,“ vyhlásil vtedy Pellegrini.

V tajnej voľbe bude Konečný potrebovať podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Koalícia by nemala mať problém s jeho zvolením. „Nomináciu pána Konečného na základe dostupných informácií považujeme za dobrú a profesionálnu. Poslanci Mosta-Híd návrh vlády podporia,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška očakáva, že hlasovanie bude bez zádrhov. „Pán Konečný vyšiel ako najlepšia nominácia, na ktorej sa zhodli všetky koaličné strany. Návrh je dohodnutý s predsedom vlády a pán Konečný je tak nominantom koaličnej rady. Som preto presvedčený, že koalícia jeho voľbu podporí,“ mieni Paška.

S Hoľkom mali problém

Ešte pred pár týždňami sa v súvislosti s riaditeľom NBÚ spomínalo meno generálneho riaditeľa služobného úradu rezortu obrany Jána Hoľka (SNS). Podľa zdroja z prostredia koalície vládne strany mali s jeho osobou problém, pretože je príliš exponovaný a spájaný s konkrétnou politickou stranou.

„Sme veľmi radi, že sa nepotvrdili správy o neodbornej nominácii Slovenskej národnej strany. Naopak, vyjadrujeme spokojnosť s odbornou nomináciou pána Konečného a naši poslanci budú mať pri hlasovaní voľnú ruku,“ priblížil stanovisko hnutia OĽaNO jeho odborník na otázky bezpečnosti Jaroslav Naď.

Liberáli majú viac výhrady k spôsobu voľby. „K pánovi Konečnému nemáme vyhranené stanovisko a pokiaľ nás niečím nepresvedčí, pravdepodobne sa pri hlasovaní zdržíme. Je trochu problém, že je to dôležitá funkcia a on je dosť neznámy. Negatívom je tiež, že je jediným kandidátom. Privítali by sme preto, keby sa v budúcnosti zmenil spôsob voľby, aby sa aj verejnosť mohla dozvedieť viac o jeho predpokladoch na funkciu,“ priblížil podpredseda poslaneckého klubu SaS Jozef Rajtár.

Hlavnou činnosťou NBÚ je ochrana utajovaných skutočností, šifrová ochrana informácií a elektronický podpis.