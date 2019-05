SaS a koalícia rokovali o voľbe ústavných sudcov

Za Smer sa zúčastnil podpredseda parlamentu Martin Glváč, za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a za Most-Híd Tibor Bastrnák, tiež predseda poslaneckého klubu. Liberálov reprezentovali predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál. Zástupcovia ostatných opozičných strán sa na stretnutí nezúčastnili.

„Oceňujeme, že zástupcovia koaličných strán si našli čas na rokovanie o tejto mimoriadne dôležitej téme,“ uviedla poslankyňa Blahová. „Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská a dohodli sme sa, že v utorok na obed sa po rokovaniach jednotlivých poslaneckých klubov spolu opäť stretneme a povieme si, ako ďalej,“ dodala.

„Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik a doplnil, že SaS opäť pristúpi k voľbe zodpovedne a spraví všetko pre to, aby bol Ústavný súd SR po najbližšej voľbe plne funkčný.

Národná rada SR bude voliť kandidátov na ústavných sudcov po sedemnástej hodine. Uchádzači o najcennejší sudcovský talár musia získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. O miesto na Ústavnom súde SR zabojujú sudcovia, prokurátori, právnici, advokáti, notári, exekútori či bývalí politici, je ich 24.